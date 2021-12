IEA: Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie letos rekordně stoupne

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Matthias Böckel / Pixabay Organizace nicméně upozornila, že i současný rychlý růst kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů není dostatečný k dosažení globální uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Celosvětový instalovaný výkon zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se v letošním roce zvýší o rekordních 290 gigawattů, a to navzdory růstu cen klíčových surovin potřebných pro výrobu solárních panelů a větrných turbín. Předpověděla to Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své dnešní

Do roku 2026 by se měl instalovaný výkon podle IEA vyšplhat na více než 4800 gigawattů, což by znamenalo nárůst o zhruba 60 procent ve srovnání s loňským rokem. Organizace nicméně upozornila, že i současný rychlý růst kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů není dostatečný k dosažení globální uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století.

"Letošní rekordní rozšíření kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů o 290 gigawattů je další známkou toho, že vzniká nová globální energetická ekonomika," uvedl šéf IEA Fatih Birol. "Vysoké ceny komodit a energie, které dnes vidíme, jsou novými výzvami pro toto odvětví. Zvýšené ceny fosilních paliv však zároveň zvyšují konkurenceschopnost energie z obnovitelných zdrojů," dodal.

Za růstem kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů bude podle IEA v příštích letech i nadále stát především Čína, za kterou budou následovat Evropa, Spojené státy a Indie. "Čína nadále demonstruje své silné stránky v oblasti čisté energie. Rozšiřování výroby energie z obnovitelných zdrojů naznačuje, že emise oxidu uhličitého v této zemi by mohly dosáhnout svého vrcholu výrazně dříve než v roce 2030," dodal.

reklama