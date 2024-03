IEA: Nárůst nových aktivit producentů fosilních paliv ohrožuje pařížské cíle

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Prudký nárůst nových aktivit producentů fosilních paliv ohrožuje splnění pařížských klimatických cílů. Uvádí to zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Světoví producenti fosilních paliv směřují k tomu, aby do konce desetiletí zvýšili na téměř čtyřnásobek objem ropy a plynu těžených z nově schválených projektů. V čele nárůstu těchto aktivit jsou přitom Spojené státy, upozorňuje zpráva, o níž informuje britský deník The Guardian

IEA už v roce 2021 uvedla, že není možné budovat novou infrastrukturu na dobývání ropy a zemního plynu, pokud nemá být překročen limit oteplení o nanejvýš 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou, jak bylo dohodnuto na konferenci OSN o změně klimatu v Paříži roku 2015. Překročení této hranice by přitom znamenalo zhoršení extrémních projevů počasí, jako jsou vlny veder, záplavy či sucha, varují vědci.

Země a velké energetické společnosti se však mezitím pouští do velkého množství nových aktivit. Od prohlášení IEA bylo objeveno pro budoucí těžbu nejméně 20 bilionů barelů ropného ekvivalentu v podobě ropy a zemního plynu, uvádí nová zpráva americké nevládní organizace Global Energy Monitor. Barel ropného ekvivalentu je jednotka energie, která odpovídá množství energie uvolněné spálením jednoho barelu surové ropy.

Loni bylo připraveno a schváleno pro těžbu nejméně 20 ropných a plynových polí, z nichž se smí vytěžit osm bilionů barelů ropného ekvivalentu. Do konce tohoto desetiletí chtějí společnosti dosáhnout schválení vytěžení 31 bilionů ropného ekvivalentu ze 64 nových ropných a plynových polí.

Spojené státy, které v posledních šesti letech vyprodukovaly více surové ropy než jakákoli země v dějinách, byly v letech 2022 a 2023 rovněž v čele nových ropných a plynových projektů. Druhá byla Guyana a na země amerického kontinentu připadalo 40 procent ropy, jejíž získávání bylo nově schváleno v posledních dvou letech.

Pokud se nepodaří alespoň mírně zpomalit honbu za novou ropou a plynem, může to uštědřit fatální ránu už tak malým nadějím, že se globální oteplení podaří udržet pod hranicí 1,5 stupně. Experti naopak očekávají, že bude překročen do deseti let.

"Navzdory neustálým a jasným varováním, že nová ropná a plynová pole nejsou slučitelná s cílem 1,5 stupně Celsia, průmysl nadále odhaluje a schvaluje nové projekty," řekl projektový manažer organizace Global Energy Monitor Scott Zimmerman. "Je to zklamání. Ukazuje to nedostatek oddanosti klimatickým cílům na straně nabídky," dodal expert.

