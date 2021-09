IEA: Ze zdražovaní plynu a elektřiny by se neměla vinit ekologická politika

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ze současného vzestupu cen plynu a elektřiny by se neměla vinit ekologická politika. Na setkání výborů Evropského parlamentu pro energii a životní prostředí to řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Dodal, že růst cen by neměl narušit ekologickou transformaci Evropy.

Ceny plynu a elektřiny v Evropě se v poslední době zvyšují. Problémy v dodávkách plynu totiž provází vzestup poptávky, který je důsledkem zotavování ekonomik z útlumu způsobeného pandemií covidu-19.

Některé vlády už varovaly, že růst nákladů na energie by mohl podkopat veřejnou podporu pro ambiciózní evropskou klimatickou politiku, pokud ji budou voliči považovat za viníka tohoto zdražování.

"Je nesprávné a nepoctivé vysvětlovat tyto vysoké ceny energie jako výsledek politiky přechodu k čisté energii," uvedl Birol. Upozornil, že mezi faktory, které vedou ke zdražování energie, patří nízká úroveň zásob plynu a neplánované výpadky v jeho produkci.

"Někteří velcí dodavatelé se v těchto obtížných dnech zdráhají posílat do Evropy a dalších oblastí více plynu, ačkoli je to podle mého názoru příležitost, jak by mohli prokázat svou spolehlivost," řekl Birol. Žádné konkrétní dodavatele však nejmenoval.

Minulý týden IEA uvedla, že Rusko by se mohlo více snažit pomoci zmírnit problémy s dodávkami plynu v Evropě. Skupina poslanců Evropského parlamentu tento měsíc požádala Evropskou komisi (EK), aby prošetřila roli ruské plynárenské společnosti Gazprom v růstu cen plynu v Evropě, protože chování společnosti v nich vzbudilo podezření z manipulace s trhem.

Konsorcium v čele s Gazpromem v minulých dnech dokončilo projekt Nord Stream 2, kterým bude proudit plyn z Ruska po dně Baltského moře přímo do Německa. Evropská unie ale dala před dokončením tohoto podmořského plynovodu opakovaně najevo, že projekt Nord Stream 2 není ve společném zájmu členských zemí EU.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o víkendu podle agentury Interfax uvedl, že Gazprom je připraven zvýšit dodávky zemního plynu do Evropy a uzavírat nové smlouvy s evropskými odběrateli. Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.

