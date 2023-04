Indická státní firma NTPC letos plánuje výstavbu dalších uhelných elektráren

Jiří Svoboda 17.4.2023 11:46

Je to opravdu zhůvěřilý přístup průmyslově vyspělých zemí. Místo aby usilovali o účinný globální přístup k řešení globální klimatické změny, hrají si na vlastním písečku a předhánějí se ve slibech v rychlosti vlastní klimatické neutrality.



Komické je úsilí Indie o ekologickou výrobu vodíku v situaci, kdy není dostatek bezemisní (vlastně žádné) elektřiny a je nutno dostavovat uhelné elektrárny.



Toto je do očí bijící příklad ukazující na bezzubost dosavadních snah s ochranou klimatu nějak pohnout. Jak dlouho to takto budeme pytlíkovat? 20 let? Věřím, že spoustě subjektů to takto vyhovuje. Peníze se utrácejí a mizí ve "správných" kapsách ve stále větší míře.

