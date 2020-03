Indonéský orangutan podal pomocnou ruku muži v řece plné hadů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | anil_t_prabhakar / nstagram.com Mezi pozoruhodné okamžiky se nyní zapsalo dojemné setkání mezi orangutanem a mužem na Borneu. Lidoop natáhl ruku, aby muži pomohl v bahnité řece plné hadů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Svět přírody nás nikdy nepřestane udivovat. Mezi pozoruhodné okamžiky se nyní zapsalo dojemné setkání mezi orangutanem a mužem na Borneu. Lidoop natáhl ruku, aby muži pomohl v bahnité řece plné hadů, napsal zpravodajský server CNN

Tento prchavý okamžik zachytil amatérský fotograf Anil Prabhakar, který byl s přáteli na safari v rezervaci spravované Bornejskou nadací pro přežití orangutanů (BOS).

"Správa rezervace dostala informaci o hadech v této oblasti, a proto se tam vydal strážce, aby je odchytil. A pak jsem uviděl orangutana, který přišel velmi blízko k němu a natáhl k němu ruku," řekl Prabhakar.

Strážci rezervace se podle jeho slov velmi těžko pohybovalo v bahnité vodě. A vypadalo to, jako by orangutan muži říkal: "Můžu nějak pomoct?" dodal Prabhakar. "Byl to velmi emotivní okamžik."

Jedovatí hadi představují krom lesních požárů, ztráty přírodního prostředí a lovu další hrozbou pro kriticky ohrožené orangutany na Borneu. "Dalo by se říct, že hadi jsou jejich největší nepřítel," řekl Prabhakar, geolog z indického státu Kérala.

Strážce popošel dál od lidoopa a vylezl na břeh. "Ti orangutani jsou divocí," odpověděl pak na otázku, proč poodešel dál od podané ruky. "Nevíme, jak budou reagovat."

Celé setkání trvalo jen asi tři nebo čtyři minuty.

Orangutani jsou jedinými asijskými lidoopy a žijí převážně na indonéských ostrovech Borneo a Sumatra. Odhaduje se, že se jejich populace na Borneu během posledních tří generací zmenšila o více než 80 procent.

reklama