Iniciativa žádá rozvoj zelené energetiky, má zajistit energetickou nezávislost

Cestou k energeticky suverénnímu státu je podle iniciativy minimálně trojnásobné navýšení peněz pro investice do úspor energie v budovách.

Nová iniciativa z řad odborníků a veřejnosti vyzvala vládu k urychlení budování takzvané zelené energetiky. Žádají například o větší balík peněz pro dotační programy podporující obnovitelné zdroje nebo zjednodušení procesů k podobným projektům. Podle iniciativy jde o řešení závislosti na ruském plynu i jistotu dostupných cen energie. Oznámil to v tiskové zprávě Svaz moderní energetiky.

Výzvu podpořilo přes 1800 signatářů z řad profesních energetických sdružení, firem a odborné veřejnosti a energetických specialistů pod hlavičkou k tomu vytvořené iniciativy s názvem Osvoboďme Česko. Česko musí podle svazu zapracovat na své energetické bezpečnosti a nezávislosti, aby mohlo zajistit domácnostem a firmám dostatek cenově dostupné energie i na příští roky.

"V tuto chvíli je třeba podpořit zvyšování energetické účinnosti i místní obnovitelné zdroje, a to jednoduchými kroky jako například posílením populárního programu Nová zelená úsporám nebo zjednodušením pravidel pro budování nových solárních či větrných elektráren. Jedině tak můžeme dlouhodobě vyhrávat souboj s Ruskem, které zneužilo evropskou závislost na dovozu plynu a ropy," řekl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Cestou k energeticky suverénnímu státu je podle iniciativy minimálně trojnásobné navýšení peněz pro investice do úspor energie v budovách. "Podle zákona by do programu Nová zelená úsporám měly každý rok přitéct na čtyři miliardy korun z výnosů z emisních povolenek. Letos však program získal jen několik stovek milionů korun. Vláda se sice zatím snaží tento deficit doplnit prostředky z fondu obnovy, to ale k pokrytí poptávky, obzvlášť pak tento rok, absolutně nestačí," uvedl ředitel poradenské společnosti Budovy21 Petr Holub.

Podle něj by přesměrování veškerých peněz z emisních povolenek do programu znamenalo 70 miliard korun na úspornou energetiku. "Za takovou částku je možné ze 60 000 až 80 000 budov udělat budovy energeticky úsporné. Tato investice by do roku 2030 mohla uspořit 1,8 miliardy metrů krychlových plynu ročně," podotkl Holub.

Iniciativa ve výzvě také nabádá vládu ke zjednodušení procesu povolování fotovoltaiky nejen na budovách a dále její ekonomické zvýhodnění. Dalším krokem má být také nastavení legislativních pravidel pro sdílení energie mezi lidmi prostřednictvím takzvaných energetických společenství, což je součástí návrhu novely, kterou nedávno představilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

