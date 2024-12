Vláda chce do ČR přilákat výrobu baterií, solárních panelů či elektrolyzérů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vláda přijala minulý týden program na podporu investic pro klimaticky neutrální hospodářství. Jeho cílem je přilákat do Česka výrobu baterií, solárních panelů, elektrolyzérů či zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku, řekl po jednání kabinetu ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Podobný program podle něj mají i další evropské země.Program by měl podle Vlčka zajistit investiční pobídky pro investice do moderních technologií, které pomáhají s přechodem na klimaticky neutrální hospodářství.

"Řada států v našem okolí má program zavedený. Předkládali jsme ho, aby Česká republika v dravé mezinárodní konkurenci byla konkurenceschopná při jednání se zajímavými investory, kteří mohou v České republice investovat nemalé finanční prostředky a realizovat projekty, které pro naše hospodářství mohou přinést opravdu velmi vysokou přidanou hodnotu," řekl ministr.

Podle něj budou projekty, na které se podpora bude vztahovat, muset přinést investici o hodnotě přinejmenším 2,8 miliardy korun. Zároveň investice bude muset v Česku vytvořit alespoň sto nových pracovních míst, uzavřel Vlček.

reklama