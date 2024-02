Inspekce podala kvůli zemině v Trnové trestní oznámení, část byla kontaminovaná

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dmitrz Kalinovsky / Shutterstock Ilustrační foto

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podala trestní oznámení kvůli zemině navážené na pozemky v obci Trnová ve středních Čechách, na nichž soukromý developer staví rodinné domy. Laboratorní analýza totiž zjistila, že část materiálu je kontaminovaná, napsal server Seznam Zprávy. Vedení obce tvrdí, že firma na pozemky naváží velké množství zeminy patřící na skládku. Developer to odmítl, materiál je podle něj určen k výstavbě silnic.

Seznam Zprávy už dříve napsaly, že zemina pochází z bývalé továrny na nátěrové hmoty Tebas v Praze. Stavební firma HSMN, která má projekt v Trnové na starosti, tvrdí, že má k dispozici laboratorní a chemické zkoušky, podle nichž je bez závady.

Inspekce uskutečnila v polovině února na pozemcích kontrolu. "Během kontroly ČIŽP byly identifikovány plochy, na které se měla navážet odpadní zemina pocházející pravděpodobně z lokality Tebas v Praze 9. Podle výsledků z laboratoře se na části lokality nachází zemina s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB), a to výrazně nad úroveň limitů stanovených příslušnou legislativou," sdělila serveru mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Inspekce podle ní proto obratem podala trestní oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s odpady, popřípadě jiných trestných činů.

Středočeští kriminalisté, kteří trestní oznámení přijali, se s případem nyní seznamují. "Po seznámení a prověření události budou případně zahájeny úkony trestního řízení," uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.

Developer, společnost Domy Trnová, už podal kvůli svému sporu s obcí trestní oznámení i žalobu. Zároveň se obrátil se na ministerstvo vnitra - vadí mu, jak zastupitelstvo přistupuje k výkonu svých povinností při správě obce. Tvrdí, že vedení Trnové firmu šikanuje a posílá na stavbu bezdůvodně kontroly. Starosta Zdeněk Pekárek (nez.) postup obce hájí.

Developer plánuje v obci výstavbu 126 rodinných domů a občanskou vybavenost. Pekárek už dříve uvedl, že firma má stavební povolení na silnice a vozí denně na pozemky 50 až 100 kamionů se zeminou, betonem či cihlami. "Tvrdí, že to vozí na výstavbu silnic, ale to by ty silnice musely být po celé ploše. Máme fotografie, podle nichž to dávají na pozemky, které nejsou určeny na silnice," dodal starosta. Firma podle něj dostala už několik pokut, například za znehodnocení zemědělského půdního fondu.

