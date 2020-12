Jablonec chystá výstavbu retenční nádrže v centru, žádá o dotaci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MartinVeselka / MartinVeselka / Wikimedia Commons Jablonec proto loni zahájil výstavbu oddělené dešťové kanalizace, která je spojena s rekonstrukcemi kanalizací, vodovodů a dalších inženýrských sítí. Práce budou pokračovat i v dalších letech.

V Jablonci nad Nisou plánují při výstavbě dešťové kanalizace vybudovat v dolním centru retenční nádrž. Má být pod parkovištěm na Anenském náměstí a budou do ní svedeny dešťové kanalizace z celého dolního centra města. Jablonec zatím nemá oddělenou dešťovou kanalizaci, spojena je s tou splaškovou, ta ale při silnějších deštích nezvládá vodu pobrat. Navíc to působí problémy i v čistírně odpadních vod v Liberci, kam jsou splašky z Jablonce svedeny. ČTK to řekl náměstek primátora pro rozvoj Petr Roubíček (ANO).

Jablonec proto loni zahájil výstavbu oddělené dešťové kanalizace, která je spojena s rekonstrukcemi kanalizací, vodovodů a dalších inženýrských sítí. Práce budou pokračovat i v dalších letech. Náklady na retenční nádrž projektanti odhadují na 20 milionů korun. "Stavět by se měla v roce 2022 a chceme využít peněz, které jsou na ministerstvu životního prostředí, abychom trochu ulevili městskému rozpočtu. Máme před sebou ještě několik let, než splaškovou a dešťovou kanalizaci v centru oddělíme," řekl Roubíček.

Práce v centru budou podle něj pokračovat i příští rok. "Práce budou příští rok navazovat na Poštovní ulici v ulici Liberecké a Generála Mrázka. Liberecká se bude dělat od křižovatky s Rýnovickou až po obchodní dům Central a pak se bude pracovat v navazující ulici Generála Mrázka až po Máchovu," popsal rozsah prací náměstek primátora. Lidé tak musí v Jablonci počítat s dalším omezením dopravy. Práce zasáhnou i Komenského ulici, v jednání je také Průmyslová. V dalším roce by se měli stavbaři přesunout na Dolní náměstí, do Soukenné a Kamenné ulice a na Anenské náměstí.

Vybudování dešťové kanalizace a rekonstrukce sítí v centru Jablonce nad Nisou úzce souvisejí s plánovanou výstavbou nového terminálu veřejné dopravy a plánovaným prodloužením tramvajové trati. Práce na terminálu, kde se náklady odhadují až na 300 milionů korun, by měly začít už v příštím roce. V dalším programovacím období se pak počítá s prodloužením tramvajové trati od Liberce. Dnes končí u Tyršových sadů a v plánu je dostavba zhruba 800 metrů kolejí až na nový terminál.

