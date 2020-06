Je pravdivá pranostika "Medardova kápě – čtyřicet dní kape"?

Foto | Luca Bravo / Luca Bravo / unsplash.com Jak moc je pravdivá pranostika o Medardovi ve 21. století?

Jednu z nejznámějších českých pranostik prověřili klimatologové z Českého hydrometeorologického ústavu. Srovnali data sesbíraná během uplynulých 20 let na 11 stanicích v různých polohách ČR vždy 8. června, tedy na Medardův svátek, a po dalších následujích 40 dní.

Nejvyšší úhrn srážek za 40 dní následujících po Medardovi byl na Lysé hoře v roce 2000, a to 453,2 mm. Stalo se to navzdory pranostice, protože tehdy na Medarda nepršelo. Nejvíce dní, celkem 35, pršelo v roce 2009 Churáňově. Nejméně deštivých dní, pouhých 8, přinesl Medard v roce 2006 v Mošnově. Na většině místech Česka se objevil déšť v období mezi 9. červenm a 18. červencem nejčastěji okolo 20 dní, bez ohledu na to, jestli na Medarda pršelo nebo ne. Podrobné údaje jsou dostupné v tabulce na stránkách ČHMÚ.

A jaký by měl být letošní Medard? Nad střední Evropou se vlní studená fronta, pondělní den by proto měl podle předpovědi doprovázet občasný déšť nebo přeháňky, zejména na Moravě a ve Slezsku.

