Jednání k vypořádání připomínek vůči plánovanému NP Křivoklátsko bylo zrušeno

Křivoklátsko

Dnešní jednání k vypořádání připomínek k plánovanému vyhlášení Národního parku (NP) Křivoklátsko se zástupci Svazu měst a obcí (SMO) a Sdružení místních samospráv (SMS) bylo zrušeno. ČTK to sdělila výkonná ředitelka SMS Jana Přecechtělová. Mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Veronika Krejčí ČTK sdělila, že ministerstvo žádné jednání nesvolalo a že se plánuje se svazy sejít v blízké době. MŽP by pak mělo představit všechna vypořádání připomínek.O jednání informovala v pondělí v tiskové zprávě starostka Karlovy Vsi a předsedkyně Svazu obcí Křivoklátska Iveta Kohoutová. Uskutečnit se mělo na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) a podle Kohoutové bylo svoláno "ze dne na den".

Starostům, kteří s vyhlášením parku nesouhlasí, vadilo to, že se schůzky mají zúčastnit jen zástupci svazů a zástupci MMR. Ty totiž podle Kohoutové slouží starostům jako jediná připomínkovací místa. Přes ně podali proti projednávanému zákonu přes 40 připomínek. Zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění se přitom netýká jenom zřízení NP Křivoklátsko, ale i dalších národních parků a jejich řízení.

Přecechtělová uvedla, že pokud budou dostávat upozornění na schůzku půl dne před jejím uskutečněním a bez písemných podkladů, tak že se svazy nezúčastní. Na to podle ní MŽP nereagovalo a následně byla schůzka zrušena. Sama Kohoutová pozvání nedostala a o zrušení dnešního jednání se dozvěděla z médií.

"Ministerstvo životního prostředí na dnešní den žádné jednání nesvolalo. Záměr byl předběžně konzultovat některé změny zapracovávané aktuálně v rámci vypořádání připomínek. Schůzku se svazy obcí plánujeme svolat v nejbližší době, kde představíme všechna vypořádání připomínek. Potřebné podklady dostanou předem všichni účastníci v dostatečném předstihu," řekla Krejčí.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) novinářům minulý týden řekl, že MŽP vypořádalo téměř všechny připomínky, návrh na vyhlášení parku v podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny by se na podzim měl dostat do Sněmovny. Záměr ale naráží na odpor řady starostů. Mají obavy z nárůstu turismu a tvrdí, že jim k parku chybí podrobné informace. Hladík to odmítá. Ministerstvo odůvodňuje záměr ochranou části Křivoklátska, kde je nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody.

Podle návrhu ministerstva životního prostředí má zamýšlený Národní park Křivoklátsko zabírat 116 kilometrů čtverečních, tedy 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Chystaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny nebude podle Hladíka ještě zahrnovat například vymezení klidových zón nebo zásad péče o park. Tyto detaily se budou schvalovat až v budoucí dvoukomorové radě národního parku, v níž by měly mít své zástupce samosprávy, spolky a odborná veřejnost.

