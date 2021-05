Jednou a dost: Pětina kalifornských řidičů elektromobilů se chce vrátit ke spalovacím motorům

Foto | jc_cards / jc_cards / pixabay Větší nespokojenost (21 %) přitom panovala mezi řidiči hybridních vozů než plně bateriových (17 %).

Elektromobilita se tváří být budoucností osobní přepravy. Fandové bicyklů na to sice mohou pohlížet jinak, ale za prodeji jízdních kol aktuálně nestojí srovnatelné miliardové obraty. Elektromobilům, autům na baterky i hybridům, momentálně nahrávají podmínky trhu, dotace, legislativa i klimatem ovlivněná politka, takže se jejich rychlý plošný nástup zdá být jen otázkou času. Má to ovšem háček, a to poněkud překvapivě na straně. U stávajících majitelů elektromobilů, kteří s jejich provozem moc spokojení nejsou.

Téma, která nadšence elektromobility zrovna nepotěší, představil nyní veřejnosti ve své aktuální studii Scott Hardman. Rozhodně žádný kverulant, ale uznávaný výzkumník Centra plug-in hybridních a elektrických vozidel (PH&EV) při Kalifornské univerzitě v Davisu. A mimochodem také člověk, který svou expertizou pomáhá v 15 zemích světa se zaváděním elektromobility do běžné praxe. Nicméně ani on nemůže ignorovat fakt, že zdaleka ne každý současný majitel e-vozu uvažuje, že by jeho příštím autem měl být další elektromobil nebo hybrid. Vlastně v Kalifornii – kde se elektromobilitě opravdu hodně fandí – by každý pátý "e-řidič" už znovu do koupě takového vozu nešel. A to je docela problém: 20 % řidičů přehodnocujících svá stanoviska je totiž tou nejhorší reklamou pro trend, který má podle všeho být budoucností.

Odpověď je nepříjemná hned nadvakrát. Když už si jednou koupíte traktor, abyste nemuseli pole orat s koňmi, nestane se, že byste za pár sezón traktor odstavili do garáže a znovu poptávali koně. Protože traktor, z hlediska svého výkonu, provozu a nenáročnosti údržby, je pro orání pole nakonec lepší než kůň. Od lepšího se k horšímu běžně nevracíte. Když už jednou máte e-auto, měli byste být spokojení. Nic lepšího by totiž momentálně na trhu nemělo být k dostání. Pokud ale pětina kalifornských e-řidičů prohlásí, že „už nikdy víc“ (a jde radši orat s koňmi) je s e-vozy (traktorem) něco silně v nepořádku. Nejsou asi tím nejlepším řešením. Druhá nepříjemnost pak vychází z jednoduchých počtů: pokud má podíl e-vozů ve světě i nadále utěšeně růst, musí si ti, kteří je dnes už mají, v nastaveném trendu pokračovat. A ne ho opouštět.

Pocit nejistoty ohledně dobíjení i komplikace s pořízením

Pohnutkou, proč si mezi lety 2012-2018 své první e-auto pořídili, byla nejčastěji environmentální motivace, zájem o čisté životní prostředí. Následovalo hledisko provozní: ekonomicky úsporná jízda, nenáročná údržba. S tím se lehce překrývá pole daňových úlev, odpočtů, motivačních příspěvků na pořízení e-vozu a také možnost zlevněného parkování, vyhrazeného stání či příslib zařazení jízdy e-vozu do pruhů pro autobusy. Dále bezpečnost, možnost asistence. Poměrně častým důvodem byla i „chuť pořídit si jako první v celém sousedství technickou novinku“, méně častým pak požitek z tiché jízdy a rychlá akcelerace.

Foto | jc_cards / jc_cards / Piqsels Zásadním elementem nespokojenosti je konstantní nejistota spojená s dobíjením.

Některá očekávání řidičů v realitě pak naplněna nebyla. A jsou tu i další důvody nelibosti. Hardman se problematikou "spotřebitelské de-kontinuity" (tedy neochoty pokračovat v elektromobilním trendu) zabýval v pěti dotazníkových studiích a dospěl k dalším poznatkům. Překážkami, kvůli kterým si lidé opětovné pořízení e-vozu do garáže rozmyslí, jsou také potíže spojené s pořízením. Elektromobil si ani v Kalifornii nepořídíte v minutě u prodejce, ale musíte si nejprve vystát pořadník. Což vzhledem k tomu, že nyní v Kalifornii tvoří e-vozy jen 10 % objednávek nových automobilů (a už teď se na ně stojí fronta) nepůsobí na spotřebitele důvěryhodně.

Dalším zásadním elementem nespokojenosti je konstantní nejistota spojená s dobíjením na cestách. Doplníme, že v celých USA se nachází 100 273 veřejných dobíjecích stanic. A hned 32 389, třetina z celkového počtu, se nachází právě v Kalifornii. Je to tedy stát s největším počtem dobíječek, ale také s největším počtem elektromobilů na silnicích. Takže tu paradoxně na jednu volnou dobíječku čeká 822 e-vozů, což řidičům na pohodlí nepřidá.

Auta na baterky

Přesto to není hlavní potíž. Pořád si totiž můžete dobíjet auto doma, ne? „To je vůbec ten nejpichlavější problém,“ tvrdí Hardman. „Víme totiž, že možnost dobíjet si auto doma je jedním z nejsilnějších motivů pro pořízení e-vozu. Je to ten nejfrekventovanější a nejpohodlnější způsob, který vytrvale motivuje další potenciální zákazníky.“ Jenže současně je pořízení 240voltové dobíjecí stanice pro domácnost velkou ranou do rodinného rozpočtu. Která je navíc řešením přístupným jen pro obyvatele rodinných domů s vlastní garáží, ale už ne pro obyvatele městských bytů. O nízkopříjmových skupinách obyvatel raději ani nemluvě.

Elektromobily se tak i v Kalifornii stávají privilegiem vyvolených, kteří mají peníze a čas. E-auta vám sice ušetří za benzín/naftu, ale neznamená to, že za jejich provoz neplatíte. Jen peníze vydáváte z jiné kapsy, za elektřinu. Že to řeší instalace střešní solární elektrárny a bateriový systém? To ano, ale jsou to další výdaje, které limitují přístup k této technologii dalším uživatelům. Scott Hardman pak uzavírá výčet potenciálních důvodů odpadlíků posledním faktorem, a tím je pohlaví. Nejvýraznější skupinou těch, kteří po jisté době užívání na elektromobily a hybridy rezignovali(y), jsou ženy. Proč tomu tak je už studie neuvádí.

„Neměli bychom automaticky předpokládat, že jakmile si zákazník jednou koupí dobíjecí auto, bude už vlastnit jen takové. Tento faktor zpomalí růst tržního podílu dobíjecích aut a dosažení 100 % prodejů elektrických aut bude obtížnějším. V současnosti je dosažení 100 % elektromobily v Kalifornii nereálné.” Fandy e-aut to asi nepotěší, protože Kalifornie je něco jako světová výkladní skříň elektromobility. Má tu skutečně ty nejlepší přírodní podmínky, technickou podporu i obdiv široké veřejnosti. Přesto tu spousta lidí o elektromobily nestojí. Včetně těch, kteří s nimi už jezdí.

