Jeskyně Lascaux je považována za Sixtinskou kapli pravěku

V roce 1948 byla Lascaux otevřena veřejnosti a záhy se stala vyhledávanou atrakcí. Davy lidí ale začaly unikátní malby ohrožovat, ničil je například oxid uhličitý vydechovaný turisty. Udržet jeskynní mikroklima bylo obtížné, péče je neustálá. Vláda tedy v roce 1963, kdy památce hrozilo nenávratné poškození, sáhla k jedinému možnému řešení - jeskyni pro veřejnost uzavřela. Komplex zůstal přístupný jen pro bádání historiků a malý počet návštěvníků.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Jeskynní komplex Lascaux, objevený u vesničky Montignac na jihozápadě Francie, fascinuje svou výtvarnou galerií starou podle odhadů až 17 000 let. O působivé nástěnné malby se zasloužili pravěcí umělci, kteří jeskyni zkrášlili až dvěma tisícovkami kreseb tehdy žijících zvířat, tvorů vytvořených fantazií a dalších abstraktních obrazů. Komplex jeskyní s malbami je spolu s dalšími prehistorickými památkami v údolí řeky Vézere od roku 1979 součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jeskyně Lascaux byla objevena čtyřmi chlapci před 80 lety, 12. září 1940. Stalo se tak zcela náhodně, když děti hledali svého psa na kopci u řeky Vézere. Pohled, který se hochům po spuštění do jeskyně naskytl, jim ale vyrazil dech. Na stěnách před nimi jakoby ožila vyhynulá zvířata, jako například divocí koně, mamuti, tuři, jeleni nebo bizoni, ale i různé obrazy vytvořené fantazií. K těm nejznámějším patří asi proslulý jednorožec z Lascaux. "Nevytvořili jsme vůbec nic," prohlásil po shlédnutí maleb slavný Pablo Picasso. Lascaux ani ostatní jeskyně zřejmě nikdy nebyly obývány. Tehdejší populace je pravděpodobně vnímala jako posvátná a kultovní místa, která sloužila k provádění rituálů. Celkem se v jeskyni nachází 150 maleb a 1500 rytých kreseb. Řada z nich je obrovských rozměrů, některé až pětimetrové, a jen výjimečně je možné spatřit vyobrazení lidské postavy. Vědci doposud druhově zařadili zvířata z 600 obrazů, nad řadou motivů si ale stále lámou hlavu. Spekulace vyvolává například pták na tyči a muž s ptačí hlavou, na nějž se řítí obří býk. V roce 2000 vyslovil profesor Michael Rappenglück z univerzity v Mnichově domněnku, že by se mohlo jednat o nejstarší mapu noční oblohy, což by poněkud měnilo pohled na "primitivní" pravěké lovce. Symboly jsou známy z řady jiných kultur a vztahují se k Zemi a k vesmíru. "Je to mapa prehistorického kosmu. Bylo to jejich nebe, plné zvířat a duchů," řekl Rappenglück. V roce 1948 byla Lascaux otevřena veřejnosti a záhy se stala vyhledávanou atrakcí. Davy lidí ale začaly unikátní malby ohrožovat, ničil je například oxid uhličitý vydechovaný turisty. Udržet jeskynní mikroklima bylo obtížné, péče je neustálá. Vláda tedy v roce 1963, kdy památce hrozilo nenávratné poškození, sáhla k jedinému možnému řešení - jeskyni pro veřejnost uzavřela. Komplex zůstal přístupný jen pro bádání historiků a malý počet návštěvníků. Kvůli velkému zájmu o jedinečnou památku ale francouzské úřady přistoupily k vybudování věrné kopie s názvem Lascaux II., tedy dvou nejreprezentativnějších a nejatraktivnějších částí jeskyně - Sálu býků a Axiálního výklenku. První replika byla otevřena v roce 1983, ročně si ji prohlédne asi 300 000 lidí. Druhá replika byla otevřena v roce 2012 a třetí replika, která obsahuje reprodukce všech prehistorických maleb z původního jeskynního komplexu v originální velikosti, je v provozu od prosince 2016. Francie se pyšní i dalšími podobnými unikáty. V roce 1994 byly v jeskyni Chauvet nedaleko Lyonu objeveny nástěnné malby zvířat z období před 31 000 lety. Památka je rovněž přístupná jen odborníkům, replika jeskyně byla pro návštěvníky otevřena letos. V roce 2005 byla objevena jeskyně Vilhonneur u města Angouleme na jihozápadě Francie, jejíž nástěnné malby jsou staré 27 000 let. Známá je i jeskyně Combe d'Arc s výzdobou starou zhruba 22 000 let. Pravěké galerie lze najít i v dalších jeskyních po celém světě. Jednou z nejznámějších je španělská Altamira či další tamní jeskyně El Castillo. Velmi staré malby byly objeveny na indonéském ostrově Sulawesi (až 40 000 let staré) nebo v rumunské jeskyni Coliboaia (35.000 let). Známé jsou rovněž nálezy z indické Bhimbetky, z Alžíru, Libye, Jižní Afriky, Austrálie nebo Jižní Ameriky. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

