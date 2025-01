Tuskovu výzvu ke změnám v energetice EU ocenili politici koalice i opozice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Výzvu polského předsednictví Evropské unie ke změně energetické politiky unie a obratu v takzvané Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) přivítali v Česku opoziční i vládní politici. Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček je přesvědčen, že se k myšlence budou přidávat další. Vedení EU si musí uvědomit realitu všedních dní, napsal ČTK. V opačném případě to bude znamenat konec evropských firem, míní. Na síti X slova polského premiéra Donalda Tuskamístopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra."Je konec Green Dealu v původní podobě. Okamžitě se musí změnit systém obchodování s emisními povolenkami, zapomenout na ETS2 (zpoplatnění emisí z paliv), musíme začít vytvářet energetickou a surovinovou nezávislost a změnit bláznivý dotační systém, podporující vše, co je natřené nazeleno. Pokud to okamžitě neuděláme, evropské firmy půjdou do kytek a domácnosti zchudnou jak kostelní myši," napsal ČTK Havlíček.

Vondra komentoval výzvu slovem "bravo". "Politicky ani hospodářsky si EU nesmí dovolit další zdražování základních životních potřeb. Zelení se kaboní. Bravo. Správná reakce na Donalda I.," stojí v komentáři, který přeposlal i premiér Petr Fiala (ODS). Podle Tuska musí unijní orgány jednat odvážně a přikročit k deregulaci, a to i v tak složitých oblastech, jako je Green Deal. Varoval, že neúměrně vysoké ceny energií mohou v Evropě smést demokraticky zvolené vlády.

"Ukazuje se, že jsme měli pravdu od úplného začátku a Donald Trump to potvrdil. Škoda, že paní Ursula (von der Leyenová) to nevidí a v Davosu na konferenci mluví úplně opačně," uvedla na síti X europoslankyně ANO Klára Dostálová. Odkázala na slova předsedkyně Evropské komise na Světovém ekonomické fóru v Davosu o tom, že klimatická dohoda zůstává nadále nejlepší nadějí pro celé lidstvo.

Nový americký prezident Donald Trump, který se ujal v pondělí funkce, oznámil, že jeho země odstupuje od klimatické dohody z roku 2015, která je mezinárodním paktem o boji proti globálnímu oteplování.

reklama