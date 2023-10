Jihlava testuje na dvou autobusech MHD plyn ze zemědělské bioplynové stanice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | v.schlichting / Shutterstock Bioplynka

Dopravní podnik v Jihlavě testuje u dvou městských autobusů jako palivo plyn vyráběný nedalekou zemědělskou bioplynovou stanicí. Postupně by jím mohl nahradit většinu stlačeného zemního plynu (CNG) doposud používaného pro pohon jihlavských autobusů.

"Myslím, že jsme v České republice prvním dopravním podnikem, respektive úplně prvním dopravcem, který opravdu používá bioplyn vyrobený v bioplynce a transportovaný sem tímto způsobem pro provoz MHD," řekl ČTK Radim Rovner, předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy.

Pro dopravní podnik představuje nové palivo zaručení dodávek při nejistém vývoji na trhu se zemním plynem. S nabídkou přišel dodavatel, městská firma souhlasila, i vzhledem k riziku, které ještě před rokem bylo velké, že zemní plyn vůbec nebude, uvedl Rovner. Doplnil, že autobusy na CNG pořizoval podnik s pomocí evropských dotací, a pokud by je deset let neprovozoval, riskoval by porušení dotačních podmínek. V jihlavských ulicích by mělo v nejbližších letech běžně sloužit 15 plynových autobusů.

BioCNG je podle Rovnera nyní na stejné cenové úrovni, za jakou dopravní podnik vysoutěžil zemní plyn pro druhou polovinu letoška. Bioplyn by měl v porovnání se zemním plynem obsahovat méně příměsí, způsob jeho tankování do autobusů je srovnatelný. Nyní po měsíci zkušebního provozu firma vyhodnotí spotřebu paliva u autobusů a jejich diagnostiku. "Předpokládám, že na začátku října, pokud všechno dopadne tak, jak má, bychom rozšířili nasazení (BioCNG) na další vozy," řekl.

V jihlavské MHD slouží autobusy a trolejbusy. Přibližně od března je nejlevnějším pohonem elektřina, následuje zemní plyn, nejdráž teď vychází motorová nafta. "Obecně, ceny zemního plynu jsou jako na houpačce," uvedl Rovner. Od konce loňského roku se sice cena plynu snížila, ale teď zase roste.

Čerpací stanice na BioCNG byla osazená v areálu dopravního podniku v Brtnické ulici. Skládá se z tankovacího stojanu, kompresorové stanice a kontejneru, ve kterém je bioplyn dovážený. Technologie patří dodavateli BioCNG. Objem kontejneru s bioplynem odpovídá celodenní potřebě paliva pro 15 autobusů. "Aktuálně jsme už jeden kontejner vytankovali," uvedl Rovner. Druhý kontejner z bioplynové stanice v Herálci u Humpolce dostal podnik tento týden v úterý.

Dopravní podnik má 40 autobusů a 39 trolejbusů, očekává zpožděnou dodávku šesti parciálních trolejbusů. Pokud se to uskuteční, měly by v příštím roce větší část MHD v Jihlavě zajišťovat trolejbusy. V minulém roce podle zveřejněné výroční zprávy trolejbusy ujely přes 1,1 milionu kilometrů a autobusy 1,67 milionu kilometrů.

