Jihlavská střední škola rozšířila včelnici, jako jediná v kraji učí obor včelař

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jihlavská Škola ekonomiky a cestovního ruchu vybudovala v obci Smrčná novou školní včelnici. Je jedinou školou na Vysočině, která v kombinované formě nabízí učební obor včelař. Otevření včelnice spojila s připomínkou nadcházejícího stého výročí vzniku včelařského spolku v Jihlavě, řekl jednatel školy Jiří Čada.

"V roce 1924 vznikl první včelařský spolek v Jihlavě. Není to nejstarší spolek, máme tu obce, které včelaří třeba i 120 let, ale v Jihlavě to bylo trošičku pomalejší - bylo to město, kde přeci jen tolik včelařů nebylo," řekl Čada. Výročí i novou školní včelnici bude v areálu ve Smrčné připomínat nově vysazená lípa.

Včelnice ve Smrčné je asi pro 80 včelstev. "Chceme ukázat, jak se dnes nechá moderním způsobem včelařit. A včelařit tak, aby to včelaře stálo co nejméně práce a úsilí a zároveň, aby z toho měl co největší zisky, ne jen finanční, ale i v podobě medu, mateří kašičky, vosku," řekl Čada.

Střední škola má úly také přímo u školy na pronajaté městské louce. Letos neměla žádný med, ale jen proto, aby zůstal včelám, které bylo potřeba rozšířit i do nové včelnice. "Vytvořit z nějakých 40 včelstev, které jsme měli, včelnici o 124 včelstvech, tak to těm včelám nesmíte vzít vůbec nic, musíte je nechat, aby se rozvíjely. Ba naopak jsme už do nich dali 3200 kilogramů apivitalu (krmiva pro včely)," řekl Čada. Očekává, že v dalších letech by mohla mít škola ze včelnic asi půl tuny medu.

V katastru Smrčné je také včelí naučná stezka dlouhá 3,5 kilometru. Vznikla v roce 2017 z iniciativy jihlavské střední školy. "Studenti ji kdysi navrhli a společně s obcí jsme to realizovali," řekl Čada.

V obci je i galerie, kterou škola využívá. Od ledna příštího roku v ní bude přístupná výstava věnující se 100. výročí jihlavských včelařů. "Protože my jsme rovněž ve včelařském svazu," dodal Čada. Součástí výstavy budou obrazy inspirované přírodou a včelami i historické předměty, které se k chovu včel vážou. Výstava spolu s naučnou stezkou by podle Čady mohla být dobrý cílem školních výletů.

Dvouletý učební obor včelař - zpracovatel včelích produktů otevřela škola se školním rokem 2020/2021. Začínal s pěti žáky, cílem bylo mít třídu naplněnou asi 15 lidmi. Nižší počet žáků usnadňuje hlavně praktickou výuku. "A v letošním roce se nám už podařilo naplnit 17 míst. Nechali jsme si tam rezervu, protože zájemci když zjistí, že je to opravdu studium, které není úplně nenáročné, stane se, že dva tři odpadnou," řekl Čada.

Zájem byl podle něho vyšší než možnosti školy. Do Jihlavy kvůli oboru, který je určený těm, kteří se chtějí věnovat včelařství profesionálně nebo jsou velkými nadšenci, jezdí lidé i z jiných krajů než jen z Vysočiny. "Máme tady paní farářku, která má desatery včely a u včel odpočívá. Její snahou je včely poznat co nejvíc, ale nikdy nebude v této oblasti podnikat," řekl Čada. Další skupinou jsou včelaři, kteří chtějí být podnikateli a k profesionálnímu stupni potřebují výuční list.

reklama