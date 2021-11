Jihoafrické úřady vyšetřují velké počty úmrtí lachtanů západně od Kapského Města

Jihoafrické úřady vyšetřují velké počty úmrtí lachtanů, jejichž mrtvá těla v posledních týdnech vyplavilo moře na pláže západně od Kapského Města. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní je možnou příčinou podvýživa těchto zvířat, někteří spekulují o nákaze ptačí chřipkou.

"Podle expertů jsou v tomto období roku úmrtí v lachtaní populaci očekávána, nyní ale vidíme abnormálně vysoký počet mrtvých a nemocných lachtanů na pobřeží," citovala místní média Antona Bredella z odboru pro životní prostředí provincie Západní Kapsko. Podle něj už státní veterinární správa provádí testy mrtvých zvířat. Její zpráva se čeká tento týden.

