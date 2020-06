Jihomoravský kraj podá žalobu proti těžbě štěrkopísku u Uh.Ostrohu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | CENIA Lokalita záměru těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu u Moravského Písku.

Jihomoravští radní se rozhodli podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí Českého báňského úřadu, který před dvěma týdny pravomocně stanovil dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku v oblasti Bzenec-komplex u Uherského Ostrohu a Moravského Písku. Součástí žaloby bude žádost o předběžné opatření, aby firma České štěrkopísky nemohla žádat o povolení k těžbě, dokud soud o žalobě nerozhodne, řekl dnes na tiskové konferenci radní Vít Rajtšlégr (ČSSD). Kraji jde o ochranu velkého zdroje pitné vody.

Jihomoravský kraj hodlá využít veškeré možné prostředky k ochraně obrovských zásob podzemní pitné vody pro 140.000 lidí žijících převážně na Hodonínsku a částečně na Uherskohradišťsku.

O těžbu usiluje firma od roku 2006. Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je předposlední součástí povolovacího procesu, poté už zbývá pouze povolení k těžbě. Kdyby odpůrci těžby neuspěli, je jedinou ochranou před těžbou územní plán Uherského Ostrohu. Ten totiž povoluje na daném území pouze zemědělskou činnost a stanovisko vedení města je dlouhodobě neměnné, k těžbě odmítavé.

Podle Rajtšlégra Český báňský úřad řádně neposoudil argumenty, které kraj uvedl v odvolání ke stanovení dobývacího prostoru a nezbývá než se soudit. "Kraj bude prosazovat zájmy svých občanů. Další žaloby budou podávat obce i společnost Vodovody a kanalizace Hodonín. Ochrana vodního zdroje je jednoznačně veřejným zájmem," řekl Rajtšlégr.

Hlavním argumentem odpůrců těžby je potenciální ohrožení podzemní vody v případě odtěžení části štěrkopísků. Poté se podle nich násobně zvyšuje riziko kontaminace podzemních vod při jakékoliv mimořádné události při těžbě. Místí mají také v paměti povodně z roku 1997. Kdyby přišla povodeň znovu a v místě se těžilo, byla by kvalita podzemních vod také silně ohrožena.

Podle Rajtšlégra bohužel postupuje přesně opačně než Jihomoravský kraj Zlínský kraj a to platí o krajských hygienicích. Míní, že je to tím, že ohrožení vody se týká převážně obyvatel Jihomoravského. Přestože Uherský Ostroh, na jehož katastru by se těžilo, leží ve Zlínském kraji.

Odpůrci chystají také v půlce června pochod proti těžbě, pod peticí jsou podepsány tisíce lidí z desítek obcí.

Česko trpí již pátým rokem intenzivním suchem, letos je nejhorší za posledních 500 let a představitelé státu často mluví o ochraně a budování zdrojů pitné vody.

