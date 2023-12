Jordánsko zatím neuzavře dohody o vodě a energii s Izraelem, oznámil ministr

Zdroj | Depositphotos

Podle agentury EFE návrh dohody počítal s výstavbou velké solární elektrárny v Jordánsku, jejíž produkce energie by byla vyvážena do Izraele. Výměnou měl Izrael postavit zařízení na odsolení mořské vody, které by sloužilo pro potřeby Jordánska.