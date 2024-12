Katar hrozí kvůli nové směrnici zastavením prodeje plynu do EU

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Katar zastaví přepravu plynu do Evropské unie, pokud členské státy budou přísně prosazovat novou směrnici zasahující proti nucené práci a poškozování životního prostředí. V rozhovoru , který zveřejnil britský list Financial Times (FT), to řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí.Nová směrnice, kterou EU schválila v květnu, vyžaduje od velkých společností působících v EU kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci nebo neškodí životnímu prostředí, a pokud tomu tak je, aby podle toho konaly. Za porušení směrnice jim hrozí pokuty až do pěti procent jejich globálního obratu, uvedla agentura Reuters.

"Pokud přijdu o pět procent svých vygenerovaných tržeb proto, že obchoduji s Evropou, nebudu s Evropou obchodovat. Neblafuji," řekl Kaabí FT.

Pět procent celkových příjmů pro společnost QatarEnergy, která je druhým největším vývozcem zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, podle ministra zároveň znamená pět procent celkových příjmů katarského státu. "To jsou peníze lidí, takže já o takové peníze nemohu přijít - a nikdo by nepřipustil ztrátu takových peněz," řekl ministr.

Kaabí je zároveň výkonným ředitelem státní společnosti QatarEnergy. Ministr řekl, že EU by měla novou směrnici důkladně přezkoumat.

Ministr také poznamenal, že nemá obavy ze slibu zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit strop na vývoz LNG. Katar se ve vývozu LNG snaží hrát větší roli v Asii a v Evropě, zatímco mu roste konkurence ze strany Spojených států. Nyní plánuje do roku 2027 rozšířit svou zkapalňovací kapacitu na 142 milionů tun ročně z nynějších 77 milionů tun ročně.

