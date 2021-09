K havárii na Bečvě se poslanci sejdou příští týden

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

K vládnímu návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let i k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě se poslanci sejdou příští týden zřejmě v úterý. Žádosti o svolání dvou mimořádných schůzí odevzdají jejich iniciátoři v následujících dnech, sdělili na dotaz ČTK předsedové klubů ANO Jaroslav Faltýnek a KDU-ČSL Jan Bartošek. Poslanci se tak k oběma tématům sejdou jen několik dnů před sněmovními volbami.

Ke svolání mimořádné schůze jsou zapotřebí podpisy nejméně 40 poslanců. Předseda Sněmovny musí schůzi svolat v termínu do deseti dnů od doručení žádosti. Poslanci zároveň musí být vyrozuměni o svolání schůze nejméně pět dnů předem.

Pod žádostí o svolání schůze ke zmrazení platů ústavních činitelů jsou podle Faltýnka podepsaní poslanci vládního hnutí ANO a opozičního hnutí SPD. "Podpisy předáme ve středu," napsal ČTK Faltýnek. Předpokládá, že se schůze uskuteční v úterý 5. října, jak už dřív avizovala vláda.

Kabinet chce, aby Sněmovna schválila platovou novele zrychleně už v prvním čtení. Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny ústavních činitelů nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent. Například plat řadového poslance a senátora by se podle předběžných údajů zvýšil o 5500 korun na 96.300 korun měsíčně.

Mimořádnou schůzi k Bečvě vyvolají podle Bartoška poslanci opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL,TOP 09) a Pirátů se STAN. "Podpisy máme sebrané, budeme je odevzdávat tento týden. Budeme to směřovat k tomu, aby obě schůze proběhly v jeden den," uvedl Bartošek.

Vyšetřovací komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce mají zprávu komise za zpolitizovanou. Jsou v ní neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP, reagoval ministr. Původně se očekávalo, že k závěrům komise se poslanci sejdou do konce září. Konkrétně se mluvilo o tomto čtvrtku.

