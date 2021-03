Kácení javoru je sice odloženo, ale práce na úpravě prostranství pokračují

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook prahazdarma.cz V plánu úprav v tzv. Anenském trojúhelníku je snížení terénu na úroveň ulice Karolíny Světlé. Na tom se již pracuje.

V Praze nedaleko Karlových lázní pokračují práce na proměně takzvaného Anenského trojúhelníku, kde se kvůli zamýšlenému kácení vzrostlého javoru stříbrného konal v pátek 12. 3. protest. Na základě nesouhlasu protestujících, petice proti kácení javoru , která má v tuto chvíli 2230 podpisů, a vyjádření několika pražských radních měly být práce až do 26. března pozastaveny. Pokračující stavební ruch proto vzbudil dotaz, zda se na domluvě něco změnilo.

„Nic se nezměnilo. Projekt má ale víc částí, než je předmětný strom, a ty teď probíhají,“ uvedl na dotaz Ekolistu mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo.

Pozastaveno bylo pouze kácení javoru, nikoli celý projekt úprav prostranství mezi nábřežím a ulicí Karolíny Světlé.

„Starosta slíbil pouze zdržení kácení stromu. Ale co chce probírat, když park bude minimálně z půlky odtěžen? Je mi to líto a obávám se, aby nebyl poškozený kořenový systém javoru stříbrného,“ reagoval na pokračující stavební práce zastupitel Petr Kučera, který je autorem petice proti kácení javoru.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Googlemaps Javor stříbrný - kácet, nebo nekácet?

Podle záměru Prahy 1 má na takzvaném Anenském trojúhelníku vzniknout zadlážděný parčík. Terén prostranství, kde se zatím nachází nepřístupný trávník se dvěma stromy, má být snížen, čímž se dostane pod úroveň vozovky. Zároveň se má z tohoto místa vytvořit podchod pod vozovkou směrem k Vltavě, kde se má vybudovat vyhlídkové molo.

„Požádali jsme o svolání mimořádného zastupitelstva potřebnou jednu třetinu zastupitelů, takže starosta Hejma je povinen jednání svolat do 15 dnů, což přislíbil. Budeme se snažit ho přesvědčit, aby zvolil jiný postup, který by nezahrnoval kácení javoru stříbrného,“ uvedl Kučera.

Právě pro podchod je strom překážkou, protože stojí přímo před místem, kde radnice Prahy 1 chce chodbu vybudovat. K tomu ale potřebuje souhlas hlavního města, protože pozemek, kde se nachází tzv. čapadlo - klenutý průchod v nábřežní zdi, je v majetku hlavního města Prahy a bez jejího souhlasu není možné záměr provést.

„Vozovka a i to, co je pod ní, je ve svěřené správě Technické správy komunikací, jakožto subjektu ze 100 % vlastněného hlavním městem. O tom, jak se k věci vedení hlavního města postaví, se jedná právě v těchto dnech a mělo by se rozhodnout na radě hlavního města 25. 3.,“ komentoval to, jaká jednání se budou ohledně úprav prostranství konat, Petr Kučera.

Podle informací Petra Bidla se má jednání radnice Prahy 1 s hlavní městem uskutečnit zítra.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | TaK Architects s.r.o. Vizualizace budoucího náměstíčka.

Petr Kučera jako zastupitel Prahy 1 zároveň prověřuje úřední postupy spojené s relizací revitalizace. „Například jsem zjistil, že smlouva na stavební práce je neplatná, neboť nebyla řádným způsobem zveřejněna v registru smluv . Chybí uveřejnění příloh smlouvy. O té věci jsem vedení Prahy 1 informoval a požádal je o informace k dalšímu postupu, jak věc uvedou do pořádku,“ uvedl.

Výdaje městské části v aplikaci Cityvizor ukazují, že za stavební práce ještě nebyla žádná faktura uhrazena, alespoň podle stavu na konci února.

Praha 1 v reakci na nesouhlas s kácením javoru stříbrného uvedla, že plánuje vysadit strom nový, 15 m vysoký. K tomu se skepticky vyjádřil zastupitel Petr Kučera. „To považuji za velmi odvážné, neboť takový strom je nejen velmi drahé pořídit a umístit, ale je i těžké ho udržet. A kdyby přežil a všechno šlo dobře, bude zhruba poloviční proti tomu současnému, co se mohutnosti týče,“ uvedl v rozhovoru pro deník Metro.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Praha 1 Strom, který má být podle informací radnice Prahy 1 vysazen na Anenském trojúhelníku.

Nově vysazený strom má na rozdíl od existujícího javoru, který má kolem sebe zatravněnou plochu, růst v zadlážděném prostoru. Aby se mu tam dařilo, je vybrán platan javorolistý, který podle informací radnice městské prostředí obecně dobře snáší a prospívá v něm, a je vybrán z renomované německé školky s letitou tradicí.

„Projekt počítá s jeho výsadbou do jámy o rozměru 50 m3 – takový prostor je možné udělat právě v nové pozici, kde je zajištěno, že vzrostlý strom nebude kolidovat s okolními domy. Nový strom bude zasazen do strukturálního substrátu. V rámci následné péče bude důkladně monitorováno zavlažování a v případě potřeby bude strom též přihnojován,“ popsal mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo opatření, která radnice chce zajistit, aby se novému stromu ve městě dařilo.

