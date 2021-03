Kácení javoru neprošlo, přestože by umožnilo vytvořit podchod k Vltavě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Googlemaps Javor stříbřitý rostoucí na Smetanově nábřeží u Karlových lázní v Praze 1.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Praze se v pátek zvedl hlasitý odpor veřejnosti proti kácení vzrostlého javoru, který se nachází u Karlových lázní mezi ulicí Karolíny Světlé a Smetanovo nábřežím. Javor měl být odstraněn spolu se zahájením prací na vybudování nového parčíku s průchodem k Vltavě. Proti odstranění stromu se ale postavila řada lidí v čele s obyvateli Praha 1 a řadou pražských zastupitelů. Jeden z nich, Petr Kučera, založil proti kácení javoru petici. Zároveň se u stromu konalo protestní shromáždění. Kvůli odporu veřejnosti se ve stejný den mimořádně sešla rada města, která rozhodla o odložení kácení stromu.

„Nakonec byla uzavřena se starostou Prahy 1 dohoda, že Praha 1 nebude kácet do 26. 3. 2021, čímž vznikne prostor pro jednání,“ uvedl na sociálních sítích Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

Projekt na úpravu prostranství v takzvaném Anenském trojúhelníku se plánuje od roku 2017. Záměrem je vytvořit na místě zelené oplocené a pro občany zatím nevyužívané plochy dlážděné náměstíčko před hotelem Smetana (Pachtův palác). Z něj vy vyl vytvořen podchod pod vozovkou směrem k řece, kde má vzniknout vyhlídkové molo.

V záměru nové podoby Anenského trojúhelníku se nepočítá se stávajícími stromy ani zelení. Javor totiž stojí přesně v cestě plánovanému vchodu do podchodu. Samotný prostor podchodu je však v majetku hlavního města, a bez jeho souhlasu nebude zprovozněn, strom by tedy padl zbytečně.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | TaK Architects s.r.o. Vizualizace nové podoby Anenského trojúhelníku.

„Ačkoli samo zpřístupnění řeky není špatný nápad, nejde v žádném případě o urgentní projekt, ani o projekt, který by vzešel z poptávky místních obyvatel. Jeho realizace může několik desítek let počkat, až strom přirozeně dožije,“ argumentují členové petičního výboru na webu petice.

Záměrem úprav je srovnat úroveň terénu s ulicí Karolíny Světlé, takže prostranství bude vizuálně oddělené od silnice na Smetanově nábřeží. Prostranství má být vydláždění a vysadit se má nový strom, podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy má být 15 metrů vysoký a tedy rovněž vzrostlý.

Praha 1 uvádí, že javor stříbrný je ve špatném technickém stavu. Dendrologický posudek , který byl proveden v rámci posuzování plánované proměny, ale hodnotí místní javor jako relativně zdravý. Není však odolný proti větru a proto u něj podle posudku může docházet k lámaní větví.

Přečtěte si také | Stromů v ulicích by mohlo být víc, pokud by je bylo možné jednodušeji kácet, říká projektant Karel Kříž

Po volbách v roce 2018 se změnilo vedení Prahy 1 a nová radnice v projektu nepokračovala. Začátkem roku 2020 ale došlo na Praze 1 k výměně koalice a staronový starosta Petr Hejma projekt oživil.

„Praha 1 se chystá pokácet javor stříbrný, který má bezmála 100 let. V ulicích Prahy a v pražské památkové zóně se jedná o velmi vzácnou věc, už je to téměř památný strom. Byla by škoda ho pokácet kvůli projektu, který vlastně nikdo z místních nijak zvlášť nezná, nepožaduje a není nezbytný,“ uvedl pro server prahazdarma zastupitel Prahy 1 Petr Kučera.

Kučera se po volbách v roce 2018 stal radním Prahy 1 pro životní prostředí a projekt revitalizace Anenského trojúhelníku zastavil. Zpřístupnit Vltavu podchodem je podle Petra Kučery možné o pár desítek metrů dál u Hollaru, kde sídlí Fakulta sociálních věd.

Přečtěte si také | Místo pokácení ho podepřeli. Nemocný a nahnutý platan přežil, protože je krásný

Na Smetanově nábřeží se plánuje celková obnova lipového stromořadí. Lípám se totiž nedaří. Stromy v zadlážděném prostoru nemají prostor ani vláhu, trpí otřesy a prachem ze sousední vozovky. Podobný problém mají stromy v ulicích po celé Praze, které jsou obklopené zadlážděným prostorem.

Stávající javor vyrůstal ze zelené plochy, která poskytuje alespoň omezený prostor pro rozvoj kořenů a absorpci vláhy.

Ve srovnání nově vysazených stromů se stávajícími letitými a dosud vitálními nevytvářejí nově zasazené stromy srovnatelné hodnoty ochlazení prostoru, filtrace prachu ani estetičnosti po řadu, spíše však desítky let.

Obnovu stromů, které nejsou vitální, však musí město zajišťovat například z hlediska bezpečnosti.

reklama