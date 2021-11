Kandidátka na MŽP Hubáčková zváží, zda si ponechá mandát senátorky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kandidátka na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) zváží, zda si po vstupu do vlády ponechá i mandát senátorky. Na Hodonínsku budou řádné senátní volby příští rok na podzim, a proto by křeslo v horní komoře zůstalo až do nich prázdné, pokud by Hubáčková mandát složila. Ze zákona se totiž doplňovací volby nekonají, pokud zbývá do řádných voleb méně než jeden rok. Hubáčková se chystá vzdát funkce zastupitelky Jihomoravského kraje a složí i mandát zastupitelky v Ratíškovicích na Hodonínsku, kde je radní.

Hubáčková se na šest let stala senátorkou v roce 2016. "Můj obvod bude předmětem voleb v příštím roce v září nebo v říjnu. Zvážím proto, zda si funkci ponechám, nebo se jí vzdám," řekla Hubáčková. Kloní se spíš k tomu si mandát ponechat, aby funkce nezůstala neobsazená. "Ze zákona je to tak, že pokud je do voleb méně než jeden rok, nemohou být doplňovací volby. Hodonínsko by tak nemělo senátora. Ze zákona mohu mít obě funkce (být ve vládě i Senátu), není ale možné být ve výboru," řekla Hubáčková. Zároveň se vzdá funkce jihomoravské zastupitelky i radní v Ratíškovicích, kde dříve byla i starostkou.

Hubáčková považuje za své priority klimatické změny, větší postihy pro viníky ekologických havárií a zakotvení ochrany vody do Ústavy. Podle lidovců je pro zlepšení životního prostředí důležitá i spolupráce mezi ministerstvy. KDU-ČSL obsadí jak ministerstvo životního prostředí, tak ministerstvo zemědělství.

Hubáčková chce být také aktivní při vyjednávání Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Deal). "Nosné téma bude klimatická změna. Pro mě je osobní priorita ochrana vodních toků. Chceme omezit některá znečištění a snížit vlivy člověka na přírodu. Je to obrovská výzva a bude to mnoho práce," uvedla Hubáčková.

Sama například aktivně vystupovala proti plánované těžbě štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Těžba by podle okolních obcí mohla ohrozit pátý největší pitný zdroj v republice, který zásobuje vodou zhruba 100 000 lidí. Proto hodlá prosadit ochranu vody do Ústavy, ale také zpřísnit postihy pro viníky ekologických havárií. Učinit to chce cestou novely zákona o ekologické újmě například zpřísněním kontrol nebo kombinací trestů. "Po minulé vládě máme obrovský dluh vůči ochraně krajiny a přírodních zdrojů. To chceme co nejdříve napravit. Situace kolem neprůhledného vyšetřování kauzy Bečva už se nesmí opakovat a postihy pro viníky musí být mnohem přísnější," uvedla Hubáčková. Připomněla tak kauzu, kdy se loni na podzim v řece Bečvě v úseku od Valašského Meziříčí až po Přerov objevil kyanid, což mělo za následek úhyn desítek tun ryb.

Lidovci chtějí i více spolupracovat mezi ministerstvy. "Musí dojít ke sjednocení názorů v oblasti zemědělství i ochrany krajiny, důležitá je také úzká spolupráce v oblasti energetiky. Budoucí vláda bude aktivní při vyjednávání v rámci EU. Zelená dohoda pro Evropu znamená obrovskou příležitost, jak investovat do udržitelného rozvoje, obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodářství," řekl místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík, který měl možnost stát se ministrem životního prostředí, ale rozhodl se zůstat v Brně, kde zastává post náměstka primátorky.

Sněmovní volby v říjnu vyhrála koalice Spolu složená z ODS, lidovců a TOP 09. Vládu utvoří s Piráty a STAN. Nahradí dosluhující vládu ANO a ČSSD.

