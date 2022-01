Karasi zlatí jsou schopni naučit se řídit vozítka po zemi

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Izraelci ve výzkumu naučili karase zlaté řídit vozítka po zemi. Ilustrační snímek.

Karasi zlatí jsou schopni naučit se řídit přizpůsobené vozítko po zemi. Podařilo se je tomu naučit při výzkumu na izraelské Ben Gurionově univerzitě, informovala agentura Reuters.

Na univerzitě sestrojili robotické vozítko s vodní nádrží vybavené technologií LIDAR, která měří vzdálenost z výpočtu šíření pulsu laserového paprsku odraženého od cílového objektu. Počítač, kamera, elektrické motorky a přizpůsobivá kola rybce umožňují kontrolovat směr pohybu.

"K našemu překvapení se rybky nemusely ovládání toho vozítka učit dlouho. Zpočátku jsou zmatené, nevědí, co se děje, ale velmi rychle si uvědomí souvislost svého pohybu s pohybem vozítka," řekl Šakar Givon, který se na výzkumu podílel.

Do výzkumu bylo zapojeno šest karasů zlatých a každý prošel deseti "lekcemi v řízení". Vždy, když se některému podařilo dojet s vozítkem k cíli, čekala ho odměna v podobě potravy.

Ukázalo se, že určití karasi jsou lepší řidiči než jiní. "Někteří si vedli výborně, jiní sice vozítko dokázali kontrolovat, ale v řízení se nevyznamenali," řekl profesor biologie Ronen Segev.

Zjištění, že ryba dokáže navigovat mimo své přirozené vodní prostředí, by mohlo rozšířit vědecké poznatky o navigačních schopnostech zvířat, soudí vědci.

"My lidé se domníváme, že jsme velmi výjimeční, a mnozí z nás ryby považují za primitivní, ale to není správné. Jsou to velmi důležití malí tvorové," řekl Segev.

