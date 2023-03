Klima v Mariánských Lázních by se mohlo stát přírodním léčivým zdrojem už letos

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Cheva / Wikimedia Commons Díky získání statusu klimatických lázní by mělo mít město oficiálně všechny léčivé přírodní zdroje, řekl starosta Martin Hurajčík (ANO).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Klimatické podmínky v Mariánských Lázních na Chebsku by se letos mohly zařadit mezi přírodní léčivé zdroje. Výsledky posledního měření kvality ovzduší by mělo město obdržet v dubnu. Díky získání statusu klimatických lázní by mělo mít oficiálně všechny léčivé přírodní zdroje, řekl starosta Martin Hurajčík (ANO).

"Nacházíme se v poslední fázi úsilí o získání statusu klimatických lázní. Pevně věříme, že ho získáme. Samozřejmě ale budou nutné nějaké další kroky, jako už máme třeba informaci, že bychom měli omezit vjezd aut do nejužšího lázeňského centra," řekl Hurajčík. Vjezd aut do lázeňského centra nechce radnice zcela zakázat. V úvahu připadá více variant, jako například omezený vjezd do vybraných ulic nebo dočasné parkování.

O získání statusu klimatických lázní začaly Mariánské Lázně usilovat v květnu 2021. Ovzduší měřil Český hydrometeorologický ústav ve městě již čtyřikrát. Předchozí měření ukázala kvalitní ovzduší pod limitními hodnotami danými legislativou ČR. Poslední výsledky dvouletého procesu by mělo město dostat v dubnu. Rozhodnout by se tak mělo už v první polovině letošního roku.

Mariánské Lázně by se tak staly sedmým lázeňským místem s tímto označením v České republice a po Lázních Kynžvart druhým v Karlovarském kraji. Očekávají, že se jim díky tomu podaří přilákat více hostů z České republiky i ze zahraničí. Lázně už mohou nabídnout další léčivé přírodní zdroje, jako je minerální voda, minerální oxid uhličitý a rašelina.

reklama