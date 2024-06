Kobza z SPD navrhl doplnit ústavní zakotvení ochrany vody o centrální orgán

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Benjamin Nuß / Benjamin Nuß / Wikimedia Commons Dešťová kapka

Poslanec SPD Jiří Kobza by chtěl vládní návrh na ústavní zakotvení ochrany vody doplnit o vytvoření jednotného Centrálního orgánu na ochranu vody. Návrh tento týden přednesl na sněmovním výboru pro životní prostředí. Tato instituce by shromažďovala všechny informace o situaci vodních toků a měla by pravomoce v případě nutnosti povolat například hasiče, policisty nebo jiné složky. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) označil podnět za zajímavý, podle něj ale se změnou ústavy není vhodné měnit návrhy zákona.Dosavadní pasáž ústavy, podle níž se stát zavazuje obecně k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně přírodního bohatství, chce vláda rozšířit výslovně o vodu. Podle novely by měl stát dbát "o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí."

Sněmovna v březnu předlohu podpořila v úvodním kole, nyní ji projednávají sněmovní výbory. Návrh už dříve kritizovali opoziční poslanci, pochybnosti ale vyjadřovali i někteří koaliční poslanci. Koalice přitom pro schválení předlohy na plénu potřebuje hlasy svých zákonodárců a aspoň části opozice. Pro přijetí ústavních zákonů se musí vyslovit kladně nejméně třípětinová většina všech poslanců, tedy aspoň 120.

"Na záměru doplnění již pracuji od minulého volebního období. Pod vlivem katastrof, které se staly nejen na Bečvě, ale i na jiných zahraničních tocích, jsem si dovolil navrhnout vytvoření orgánu Centrálního orgánu na ochranu vody, aby se tam sbíhaly všechny potřebné informace," řekl na výboru Kobza. Orgán by měl pravomoc například sbírat a zkoumat vzorky vody či povolávat v případě katastrofy například hasiče nebo policii. Hladík uvedl, že by chtěl stihnout další novelu vodního zákona. Nepředpokládá však za vhodné předkládat další změny při úpravách ústavy.

K vládnímu návrhu ústavního zakotvení ochrany vody má výhrady i exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "I v rámci pětikoalice existuje určitá míra nejistoty a dohady... Z našeho pohledu to vidím komplikované a v tuto chvíli bych nebyl pro vládní návrh," uvedl dnes Brabec.

Novelu vypracovalo ministerstvo životního prostředí mimo jiné v reakci na úbytek podzemních a povrchových vod. Vláda dosavadní ústavní úpravu ochrany přírodních zdrojů s ohledem na současný stav životního prostředí označila za zastaralou i nedostatečnou. Obdobné návrhy se ve Sněmovně vyskytly už v minulosti. Podávali je poslanci z různých stran s ohledem na tehdejší sucho.

