Kolem pronájmů pláží panuje v Itálii nejistota, některé obce vyhlašují soutěže

Kolem licencí na pronájem pláží panuje od začátku letošního roku v Itálii nejistota. Neutěšený stav přiznala i premiérka Giorgia Meloniová při čtvrteční tiskové konferenci. Pravicové strany, které tvoří současnou vládní koalici, dlouhodobě odmítají požadavek Evropské unie, aby se licence na pronájem pláží udělovaly ve veřejných soutěžích. Navzdory tomu se některá letoviska rozhodla soutěže vyhlásit, další chtějí licence prodloužit jejich nynějším držitelům.

Podle deníku Il Sole 24 Ore je situace nepřehledná i pro subjekty, které působí v sektoru, a jejich asociace. Evropská unie už mnoho let po Římu chce, aby se o licence na používání pláží, které jsou v Itálii veřejné, transparentně soutěžilo. Tato povinnost podle Bruselu vznikla na základě směrnice o poskytování služeb na vnitřním trhu z roku 2006.

Proti soutěžím však tvrdě vystupovaly pravicové strany, které jsou v současnosti u moci. Nejaktivnější v tom byla zřejmě strana Liga současného ministra dopravy Mattea Salviniho. Podle ní by licence měly být prodlouženy současným držitelům, kteří investovali do stánků a dalších zařízení na plážích. Liga tvrdí, že chce chránit malé firmy vlastněné rodinami, které by v soutěžích nemohly nabídnout tolik peněz jako velké nadnárodní korporace.

"Pro úřady a firmy je nyní situace těžká, protože tu nejsou jasná pravidla," uvedla ve čtvrtek premiérka Meloniová. Krajně pravicová politička, jejíž strana rovněž dlouho odmítala přidělování licencí v soutěžích, uvedla, že cílem vlády je vyhnout se řízení ze strany Evropské komise a poskytnout jistotu firmám v odvětví. Brusel v listopadu zaslal Itálii dopis se svými výtkami a Řím má dva měsíce na to, aby situaci vysvětlil, uvedl deník Corriere della Sera.

V loňském roce však vláda uvedla, že jen na třetině italských pláží nějak působí ekonomické subjekty. Většinou požadují vstupné a pronajímají lehátka či slunečníky. Na zbylé dvě třetiny pláží je vstup volný. Pokud by tomu tak skutečně bylo, nevztahovala by se na poskytování licencí zřejmě unijní směrnice, na základě které Brusel po Římu pořádání soutěží žádá.

Bez jasných pravidel každá radnice postupuje podle toho, kdo jí zrovna vládne. Téměř všechna města sice prodloužila licence do konce letošního roku, některá tak ale učinila jen proto, aby měla čas na uspořádání soutěže. To je případ jednoho z největších pobřežních letovisek Rimini, kde radnice už konání veřejné soutěže schválila. Jiná města však chtějí licence prodloužit na podstatně delší dobu.

V uplynulých letech držitelé licencí čelili kritice, že státu platí nájemné, které tvoří jen zlomek jejich příjmů, a že jejich zařízení nejsou citlivá k životnímu prostředí. Někteří ekonomové tvrdí, že se jedná o typický spor, kdy malá, ale dobře organizovaná skupina dokáže prosazovat svůj konkrétní zájem.

