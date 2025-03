Vzácná želva vyplavená ve Walesu se kvůli Trumpovi nemůže vrátit domů do USA

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vzácná želva, která uvízla na pobřeží Walesu, čelí v návratu domů do Spojených států neočekávané překážce - prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. A to kvůli dekretu, kterým pozastavil mezinárodní pomoc, včetně ochrany mořských želv. Píše o tom serverKaretu menší jménem Rhossi vyplavilo moře na ostrově Anglesey u severozápadního pobřeží Walesu koncem roku 2023. Uzdravovala se pomalu, nyní je však v dobré kondici a mořská zoologická zahrada na ostrově uvedla, že Rhossi je připravena vrátit se zpět do volné přírody u pobřeží USA.

Karety menší jsou kriticky ohrožené a podle odhadů žije na světě posledních asi 7000 samic tohoto druhu. Pocházejí z Mexického zálivu, a pokud se někde objeví, musejí se vrátit do těchto vod.

Rhossi v tom ale nyní brání exekutivní nařízení, kterým americký prezident v lednu zmrazil pomoc těmto živočichům, když na nejméně tři měsíce pozastavil veškerou zahraniční rozvojovou spolupráci.

Rhossi je již druhou karetou menší, kterou zoo na Anglesey zachránila. V roce 2023 vrátila do amerického Texasu želvu jménem Tally, která byla poté vypuštěna do svého přirozeného prostředí, tedy právě do Mexického zálivu.

"Je to obrovský problém - je to velmi frustrující," řekla BBC Frankie Hobrová, majitelka a ředitelka mořské zoo na ostrově Anglesey. "Zvířata nerozumí politice, nerozumí hranicím," dodala. Bývalá ředitelka amerického Úřadu na ochranu ryb a volně žijících živočichů (USFWS) Martha Williamsová označila škrty ve financování projektů, jako je ochrana mořských želv, za "kruté". Z vedení federální agentury odstoupila právě po návratu Trumpa do Bílého domu letos v lednu.

Rhossi tak mezitím zůstane v zoo, dokud nebude nalezen způsob, jak ji vrátit domů. Možnost tady ale je. "Můžeme to vzít přes Mexiko, což je něco, co bychom mohli dělat v budoucnu a pro budoucí želvy," uvedla Hobrová.

Americká agentura USFWS událost zatím nekomentovala.

reklama