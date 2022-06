Kolumbijský soud poslal na pět dní do domácího vězení prezidenta Duqueho kvůli národnímu parku Los Nevados

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Soud v kolumbijském městě Ibagué poslal na pět dní do domácího vězení prezidenta této latinskoamerické země Ivána Duqueho. Podle soudu prezident a jeho vláda nenaplnily předchozí rozhodnutí nejvyššího soudu, které nařizovalo posílit ochranu národního parku Los Nevados v Andách. Duque rozsudek odmítl, podle něj je neústavní, uvedla agentura Reuters.

Podle rozsudku kolumbijská vláda nevytvořila speciální policejní útvar, který měl chránit tento národní park. Soud tak prezidentovi vyměřil pokutu a nařídil pětidenní domácí vězení.

Podle expertů je ale velmi malá šance, že rozsudek bude vykonán, uvedla agentura Reuters. Podle názorů odborníků kolumbijská ústava jasně stanovuje, že prezidenta smí soudit jen parlament, a to jak v trestných tak správních záležitostech.

Duque sobotní rozhodnutí soudu odmítl. Podle něj jeho vláda to, co jí nejvyšší soud v roce 2020 nařídil, vykonala. Postup soudu v Ibagué označil za neústavní. "Je to otevřené zneužití moci," uvedl Duque o sobotním rozsudku.

Nejvyšší soud v roce 2020 nařídil centrální vládě i samosprávám přísnější opatření na ochranu národního parku Los Nevados, na jehož území se nachází významné kolumbijské hory a sopky, například sopku Nevado del Ruiz, jež dosahuje výšky 5321 metrů nad mořem. Vedle vzácných ekosystémů národní park má na svém území i významné zdroje vody.

