Koňská sekačka kosila rozkvetlou louku u zámku v Pardubicích

Rozkvetlou louku u pardubického zámku kosila tento týden koňská sekačka. Tradiční způsob sečení trávy je pomalejší, ale v případě podzámeckého biotopu má své výhody, řekla mistrová divize Agroservis Služeb města Pardubice Jitka Češková."Aby si květnatá louka zachovala druhovou pestrost, je potřeba ji sekat na vysoko, ne těsně u země, a nechat posečenou hmotu zaschnout, aby se vysypala semínka, pak seno teprve sebrat. Koňská sekačka je pro tuto práci optimální," řekla Češková.

Koně svými kopyty naruší půdu, semínka tak lépe zasemení. Koňská sekačka také tolik nedevastuje hmyz, který na louce žije. V biotopu u zámku je květnatá louka, seče se dvakrát ročně. V současné době tam je 70 druhů trav a bylin. Rostou tam kopretiny, kohoutky, jetel nebo krvavec.

"Květnatých luk už moc není," řekla Češková. Louku seče koňská sekačka podruhé, loni si seno odebral zájemce, letos patrně skončí jako základ kompostu, dodala.

Sehnat někoho s koňskou sekačkou a koňmi bylo poměrně obtížné, v regionu takových lidí moc není. "Staráme se i o městské lesy. Při stahování dřeva z lesů se používají i koně. My jsme se tam s panem Hradcem potkali, oslovil jsem ho, jestli by byl schopen to pro nás posekat. Loni jsme to vyzkoušeli na polovině plochy. Letos už jedeme celou plochu, je to asi jeden hektar," řekl výkonný ředitel SMP-Odpady Jiří Strouhal.

Sekačku vyráběla firma Knotek z Jičína, pochází z 50. let. Josef Hradec z Hřebčína mezi lesy z Dolního Jelení na Pardubicku ji kdysi získal od souseda. "Se sekačkou jsem jezdil jako kluk, umím to. Štelovat kosu, aby to sekalo, to se učím pořád. Kdejaký krtinec, kámen a už to neseká. Žabky musí být nabroušené, musí sedět na sobě, jak je milimetr někde mimo, může se to celé rozletět," řekl Hradec.

Na práci používá chovatel české noriky, chladnokrevné plemeno se u nás chová stovky let. "Jsou to příjemně temperamentní koně, aby práce s nimi odsýpala, nemůže to být až taková bluma," řekl Hradec. S koňmi nejčastěji stahuje dřevo z lesů. Když přišla zakázka z Pardubic, neváhal.

"Řekl jsem si, že jdeme do toho, ukážeme tradiční know-how, už se to jen tak nevidí," řekl chovatel. Louku s koňmi posekal zhruba za tři hodiny, moderní sekačka by to zvládla tak za hodinu, ale bez potřebných benefitů, které dokáže tradiční sečení trávy, dodal.

