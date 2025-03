Kontaminovaná zemina pod kolejištěm se začne těžit tento týden, uvedla ČIŽP

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kontaminovaná zemina nacházející se pod kolejištěm, kde na konci února vykolejily cisterny s toxickým benzenem, se začne odtěžovat tento týden, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIZP) Miriam Loužecká. Rychlé odstranění zeminy považují odborníci za klíčové, místo je po úniku toxické látky ohniskem znečištění. Rozšíření benzenu, který pronikl do podzemních vod, mají zamezit mimo jiné larsenové stěny. Hloubí se nadále do sedmi metrů v úseku o délce 210 metrů. Práce potrvají ještě déle než týden, uvedla mluvčí.Rozsah kontaminace v ohnisku nehody zjišťovala po odstranění havarovaných cisteren a demontáže kolejí specializovaná firma za pomoci vrtů. Následovat má odbagrování této zeminy, což je z pohledu sanačních opatření klíčové. "Odtěžení by mělo být zahájeno během tohoto týdne," uvedla mluvčí ČIŽP.

Rozsah kontaminace půdy benzenem pod ohniskem železniční havárie zatím není znám. Podle dosavadních zjištění je v těchto místech podzemní voda v hloubce zhruba tří až čtyř metrů. Přírodní bariéra v podobě jílovité vrstvy, která by měla pronikání případné kontaminované vody zabránit, je v hloubce zhruba sedmi metrů, řekl ČTK ředitel olomouckého oblastního inspektorátu ČIŽP David Petr.

Zásadním sanačním opařením v místě havárie je stavba zábran, takzvaných larsenových stěn, které odborníci instalují od minulého úterý v prostoru mezi kolejištěm a jezerem. Budují je v délce zhruba 210 metrů. Bariéra, která bude umístěna až do hloubky sedmi metrů, má omezit mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem. "Zatím je instalováno zhruba 30 metrů. Rychlost prací lze v návaznosti na podloží a bezpečnost zaměstnanců provádějících instalaci jen stěží odhadnout. Lze však s jistotou říci, že stavba bude trvat déle než týden," uvedla Loužecká.

Komplikací pro zamezení kontaminace je pro odborníky také počasí, v neděli oblast zasáhly silné deště. "Deště obecně urychlují mobilitu benzenu a situaci mohou výrazně zkomplikovat. Následky nedělních dešťů zatím nelze předjímat, to bude zřejmé až z výsledků analýz povrchových vod," dodala mluvčí. Výsledky odborníci získávají vždy následující den.

Na místě také zasahují hasiči, provádějí mimo jiné protipožární opatření u vrtů. Své síly už postupně redukují. "Pokračujeme také v měřeních koncentrací v ovzduší na předem určených místech, stále stejným způsobem chráníme také jezero," řekla včera ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Kromě norných stěn a sorpčních hadů jezero od víkendu provzdušňují za pomoci dvou proudnic, které doplňují aerátory.

reklama