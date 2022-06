Kontejnerové lodě budoucnosti by mohly mít křídla

Foto | Lloyd Images / Lloyd Images / EurekAlert.org

Design typický pro hydrofoily, křídlové lodě a tzv. raketové čluny, by mohl do budoucnosti proměnit to, jakým způsobem přepravujeme objemné náklady přes oceán. Komplexní proměnu kapacitních nákladních lodí a trajektů nyní řeší inženýři Chalmersova technologické univerzity.

Zatímco na silnicích se vývoj ubírá směrem k čisté elektromobilitě, lodní přeprava nákladů (tvořící 3-4 % celkové uhlíkové bilance Evropské unie) se zatím nějakému provoznímu zlepšení vymyká. Teorii, tedy že by i nákladní lodě mohly dosáhnout nulových emisí prostřednictvím bateriových elektromotorů, brání stávající praxe, současná podoba lodí a fyzikální zákony. Hlavním omezujícím faktorem případné elektrifikace nákladní flotily je kapacita baterií, která nestačí k pohonu objemných plavidel na delší vzdálenosti.

Starý design, nová technologie

Tým Arashe Eslamdoosta, docenta v oboru aplikované hydrodynamiky, se už nějakou dobu zabývá myšlenkou na komplexní proměnu designu kontejnerových lodí a trajektů, jež by nedostatečnost stávajících typů baterií odrušila. Tím, že by jim dala křídla. Přesněji tedy hydrofoily, křídla trčící z kýlu plavidla, které při vyšší rychlosti vytváří vztlak a snižují tím odpor vody, který musí loď překonávat.

Technologie hydrofoilů není sama o sobě novinkou, obeznámeni jsme s ní od 60. let minulého století. A nebyla tehdy zásadním způsobem rozvíjena, protože i ona měla své limity. Spočívaly především v zapracování těžké oceli do křídel, s čímž se pojily vyšší pořizovací náklady a náročnější údržba. Dnes bychom ale křídla dokázali udělat lépe, levněji a lehčí. Například z uhlíkových vláken, které si dokáží udržet strukturní odolnost i při vysokém zatížení.

To, co navrhuje Eslamdoost a jeho kolegové, je proměna designu kontejnerových lodí a trajektů a jejich vybavení takovými křídly z uhlíkových vláken. Co by to znamenalo? Snížení spotřeby energie, potřebné pro pohyb takto vybavených lodí, až o 80 %.

Okřídlený nápad pro budoucnost

Jako u všech „nápadů pro budoucnost“ je třeba i tento model brát s rezervou, byť nesporné kvality jistě má. O čtyři pětiny nižší spotřeba paliv by mohla být asi tím nejvýraznějším zlepšením emisní bilance nákladní lodní přepravy, jaké se momentálně nabízí. A zrovna tak by tahle úprava designu přepsala stávající omezení, jež se pojí s loděmi na baterky. S křídly by rozhodně dokázaly dorazit dál.

Oproti 60. a 70. letům minulého století je tu ještě jeden podstatný rozdíl: tenkrát se s hydrofoily experimentovalo, aby lodě dosáhly výrazně vyšší rychlosti. Dnes je kladen důraz spíše na celkovou efektivitu provozu.

„To znamená nést co největší hmotnost při co nejnižší rychlosti a s co nejmenším odporem,“ říká Eslamdoost. Přínosem jeho týmu je, že ve spolupráci se švédským technologickým centrem SSPA navrhli unikátní měřicí techniku, modelový systém, vyhodnocující jak se plavidla vybavená hydrofoily chovají při vyšším zatížení, rychlosti, manévrování. Případně, kam vzhledem k dispozicím lodi a zamýšlené funkci ony křídla umístit.

Inženýři Chalmersova technologické univerzity zatím ještě nedávají křídla lodím, ale jen myšlence, že by lodě mohly křídla mít. Jejich modelově-měřící technologie by mohla znamenat zásadní změnu v tom, jak přistupujeme ke konstrukci lodí. A přibližuje budoucnost, kdy by moře a oceány mohly brázdit lodě na baterky.

