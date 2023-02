Kovosvit repasuje mnohem víc strojů než dřív, firmy šetří a méně kupují nové

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Padesát let někde fungovaly, teď už ztrácí přesnost, po repasi jsou jako nové," řekl Kovář.

Strojírenská firma Kovosvit ze Sezimova Ústí zaznamenala trend, že firmy šetří a chtějí repasovat víc strojů než dřív. Kvůli úsporám kupují méně nových strojů, protože s těmi by musely investovat i do nového nářadí a dalších věcí. Kovosvit teď pro firmy často repasuje své stroje ze 70. let minulého století. ČTK to řekl ředitel Kovosvitu Pavel Kovář.

"Pozorujeme trend spojený s úsporami, na spoustu firem dolehly až letos dražší energie. A místo toho, aby si firma kupovala nový stroj, chce repasi. Výrazně nám teď narůstá počet repasovaných strojů a snažíme se tomu trendu přizpůsobit. Máme (na to) vlastní oddělení a vnímáme od druhé poloviny loňského a na začátku letošního roku velký zájem o repasované stroje. Pro nás je to velmi zajímavý byznys," řekl Kovář.

Některé firmy vlastní desítky strojů z Kovosvitu, který je teď pro ně postupně obnovuje. Nyní se často vracejí na předělání stroje ze 70. let. "Padesát let někde fungovaly, teď už ztrácí přesnost, po repasi jsou jako nové," řekl Kovář. Zatímco dřív Kovosvit repasoval ročně několik strojů, letos už kolem 15 a zřejmě jich ještě přibude. Podle Kováře firmy víc šetří, a proto repasují.

"Zase o tolik levnější než nový stroj to není - vyměníte skoro všechno, zůstane litina. Ale repasovaný stroj je ve finále přesnější než nový, protože ta litina je vyzrálá, přesnější a stabilnější než u nového stroje. Vtip je v tom, že spousta firem má nějak nastavené technologie, a kdyby si koupily nový stroj, tak by musely kupovat nové nářadí, držáky, přípravky, zacvičit lidi. Takhle to běží dál a nemusí do toho dál investovat. U nového stroje by s tím byla spojená velká investice," řekl ředitel.

Kovosvit měl loni podle předběžných výsledků tržby 1,2 miliardy korun, meziročně stouply asi o 20 procent. Očekává ztrátu, kterou pokryje půjčka od majitele. Loni vyrobil 130 strojů. V roce 2021 skončily dvě hlavní společnosti firmy, Kovosvit Machine Tools a Kovosvit MAS Foundry ztrátou v součtu téměř 145 milionů korun. Tržby obou firem v součtu stouply téměř o devět procent na 916 milionů. Vyplývá to z výročníchzpráv. Firma zaměstnává 450 lidí. Kovosvit má tradici ve výrobě obráběcích strojů. V roce 1939 ho založil Tomáš Baťa. Firma mívala až 3000 zaměstnanců.

