Kraj podá kvůli uhynulých mláďat v milovické rezervaci podnět veterinární správě

Středočeský kraj podá kvůli nedávnému uhynutí dvou mláďat v přírodní rezervaci v Milovicích na Nymbursku a dalším zjištěným pochybením podnět k prošetření podmínek chovu Státní veterinární správě. Pozemky rezervace o výměře přes 205 hektarů si od kraje pronajímá společnost Česká krajina. Krajská kontrola v rezervaci minulý týden zjistila závažná pochybení, dnes je projednali radní. Kraj už na začátku týdne podal podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR kvůli neoprávněným zásahům do území, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma.

Nejzávažnějším pochybením je podle kraje rozhrnutí rozsáhlého valu zeminy do pastvin, a to v rozsahu téměř 18 000 metrů čtverečních. "Tyto zemní práce, a tedy rozhrnutí ohromného množství hlíny do území, jednak zásadně mění vzhled krajiny a zejména mohou zásadním způsobem ohrozit chráněné druhy rostlin. Proto jsme neprodleně podali podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR," uvedl krajský radní pro investice Libor Lesák (ODS).

K dalším pochybením podle kraje patří například ohrožení pohybu lidí kvůli nefunkčním elektrickým ohradníkům, které mají oddělovat část přístupnou pro návštěvníky od částí pro zvířata. Za pochybení považuje kraj i cedule s nápisem "Pozor, nevybuchlá munice". "Zástupce společnosti Česká krajina nebyl schopen doložit důvodnost umístění výstražných cedulí na pozemku (kraj má od Armády ČR zpracovaný dokument na základě pyrotechnického průzkumu již z roku 2001, který potvrzuje, že na území při běžném pohybu žádné ohrožení nehrozí)," uvedl kraj. Při kontrole našli pracovníci kraje také tělo uhynulého hříběte, dříve na jaře v rezervaci uhynula mladá zubří samička.

Ochranářská společnost podle kraje zásahy do území, které je Národní přírodní památkou, porušuje smlouvu. "K tomuto území je tak třeba přistupovat s opatrností a šetrným způsobem, aby nebyla poškozena cenná příroda. Současně je důležité, aby provozovatel areálu bral tyto faktory na vědomí a bez informování vlastníka a orgánu ochrany přírody do něj nezasahoval," uvedla krajská radní pro životní prostředí Jana Skopalíková (Piráti). Kraj podle ní nemá v plánu vypovídat společnosti Česká krajina smlouvu. "Je však nezbytné, aby dodržovala všechny podmínky smlouvou dané. Pokud má provozovatel problémy s vodou, jsme připraveni mu podat pomocnou ruku. Jeho žádost jsme podstoupili příslušným orgánům," doplnila radní. Kraj uvedl, že žádost společnosti o vybudování studny předal ORP Mladá Boleslav.

Ředitel České krajiny Dalibor Dostál ČTK už dříve řekl, že zubří samička uhynula v tůni, která byla součástí pozemků ještě před jejich připojením k rezervaci. K dalším zjištěním kontroly ho ČTK dnes požádala o vyjádření.

Rezervace velkých kopytníků vznikla v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roce 2015. Se současnou rozlohou 350 hektarů je největší v České republice. Na otevřené stepi tam žije více než sto zubrů, divokých koní a praturů.

