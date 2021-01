Kraj vyzval firmu k doplnění dokumentace k procesu EIA u spalovny

Miroslav Vinkler 20.1.2021 06:40

V článku je jedna nepravda - "...chce dokončit proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA.Firma to zdůvodnila tím, že v případě úspěšného ukončení procesu by její mateřská společnost MVV Energie CZ mohla získat garanci pro případné další obdobné investiční záměry v jiných městech."



To zase někomu věší na nos bulíky :-)

EIA vydaná například pro Vsetín je absolutně nepoužitelná v Chebu nebo Hodoníně. EIA neprokazuje žádné technické parametry, ale zabývá se otázkou dopadů spalování na konkrétní lokalitu z hlediska ŽP.



Jediné vysvětlení je to, že má určitou časovou platnost a v návaznosti na bruselské instrukce - tepelné využití odpadů - ve vazbě na nedávno provedenou změnu zákona o odpadech bude opět pod nějakou záminkou vrácena ve Vsetíně do hry.



