Krajský soud opět zamítl žalobu Nymburka kvůli zápachu z lakovny

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Krajský soud v Praze opět zamítl žalobu Nymburka na společnost Automotive Painting Partners (APP, dříve AZOS) kvůli zápachu z lakovny. Znovu tak potvrdil dřívější rozsudek okresního soudu. Podle soudu provoz firmy neobtěžuje zápachem okolí víc než ostatní podniky v průmyslové zóně. Krajský soud se případem znovu zabýval poté, co mu ho vrátil Nejvyšší soud (NS). Proti rozsudku je opět možné podat dovolání. Krajský soud poukázal na to, že soud prvního stupně provedl podrobné dokazování a vyslechl 24 svědků. Stejně jako nymburský soud dospěl k závěru, že imise z provozu nepřekračují míru přiměřenou poměrům. Město se marně domáhalo toho, aby soud firmě nařídil zápach snížit. Rozsudek okresního soudu z roku 2017 potvrdil předloni krajský soud, NS mu ale případ vrátil, a tak se problematikou zabýval znovu. Podle NS justice předčasně rozhodla o tom, že provoz je úředně schválený. Kvůli dříve provedeným stavebním úpravám bylo nutné nové kolaudační rozhodnutí. K zahájení provozu po stavebních úpravách jsou podle Nejvyššího soudu nezbytná další rozhodnutí správních orgánů, při nichž je schvalující orgán povinen zabývat se účinky provozu na okolí. Krajský soud podle členky senátu respektoval názor NS a vycházel z toho, že stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby nebylo vydáno a že za takové povolení nelze považovat rozhodnutí ze 60. let minulého století. Proto je třeba věc posuzovat podle občanského zákoníku jako klasické imise, které nesmějí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousední nemovitosti, uvedla soudkyně. Advokátka firmy už dříve řekla, že APP nyní provozuje jen jednu z původních tří linek. Odstavena je zinkovací a odlakovací linka, nadále funguje pouze lakovací. Podle ní jsou tak imise z provozu daleko nižší, než jaké byly během rozhodnutí nymburského soudu, který uvedl, že zápach z firmy neobtěžuje nad míru přiměřenou poměrům. Na totéž dnes poukázala i soudkyně. Podle města je i lakovací linka provozována bez povolení. Firma ji ale považuje za povolenou, jelikož stavební úřad firmě nařídil odstranit pouze zinkovací a odlakovací linku, lakovací naopak ponechal v provozu. reklama Jan Kholl tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



