Krajský úřad v Pardubicích zahájil přezkum povolení elektrárny Chvaletice

Krajský úřad v Pardubicích zahájil přezkum integrovaného povolení elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Soud jí zrušil výjimku z emisních limitů vydanou krajským úřadem v Olomouci a potvrzenou ministerstvem životního prostředí. Je nutné uvést integrované povolení do souladu s evropskou legislativou, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu v Pardubicích Martin Vlasák.

"Pokud nemají výjimku, musíme jim stanovit limity, které unie nařídila. Elektrárna se proti integrovanému povolení může odvolat," uvedl Vlasák. V první fázi krajský úřad provede přezkum podmínek, i proti němu se může elektrárna odvolat. V druhé fázi úřad rozhodne o změně integrovaném povolení. Elektrárna pak musí zařídit, aby předepsané limity plnila, zatím platí původní integrované povolení.

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě zrušila výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, o niž elektrárna usilovala od roku 2019. V rozhodnutí soud uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, výjimka byla vydána na šest let.

"Krajský soud sice rozhodl v náš neprospěch, i on však potvrdil, že elektrárna Chvaletice má na výjimku nárok. Předmětem jednání už je nyní pouze délka této výjimky. Na to konto nám nezbývá než konstatovat, že stejně jako se nedá hlasovat o fyzikálních zákonech, nedá se ani soudně nařídit urychlení technologických postupů. Proto zatím pokračujeme v ekologizaci a snižování emisí dle původního plánu," uvedl generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Řízení o výjimce se může vléct dlouhou dobu. Ministerstvo životního prostředí i elektrárna Chvaletice podaly proti rozhodnutí krajského soudu o zrušení emisní výjimky kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle Vlasáka je možné, že během přezkumného řízení padne rozsudek. Soud může také vydat předběžné opatření.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

