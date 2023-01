Krajský úřad zrušil kvůli pochybením zákaz vstupu do lesů v Jablonci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad v Liberci zrušil kvůli pochybením zákaz vstupu do lesů v oblasti Prosečského hřebene a Srnčího dolu, který na začátku prosince vyhlásil magistrát v Jablonci nad Nisou. Důvodem uzavírky byl zvýšený odlov přemnožených divokých prasat, která obtěžovala obyvatele okrajových částí města. Důvodem zrušení nařízení byla formální pochybení jako chybějící podpis, nedodržení lhůt i nedostatečné vypořádání námitek, informoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Magistrát rozhodnutí krajského úřadu respektuje, noční uzavírky proto v pátek 13. ledna v 06:00 skončí a ani celodenní uzavírka plánovaná od pátečních 18:00 do 06:00 v pondělí 16. ledna se neuskuteční. Odlov přemnožené černé zvěře, kvůli kterému město uzavírky nařídilo, ale bude pokračovat. "Proto je třeba, aby veřejnost byla nanejvýš obezřetná. V aktivním režimu zůstane i odchytová klec, zákaz vstupu do ulice Za Plynárnou, kde se klec nachází, i nadále platí. Nové opatření zatím vydávat nebudeme," řekla ČTK v reakci na rozhodnutí mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Na divoká prasata naráželi loni na podzim téměř denně obyvatelé hlavně v jablonecké části Horní Proseč, kde jsou panelové domy jen pár metrů od lesa. Pozemky tam byly rozryté, lidé se báli venčit psy, děti se podle místních bály jít ráno na autobus. "Problém je veliký, stavíme domy čím dál blíž lesům, velký problém bylo, že ta prasata si tam vlastně lidé natáhli sami. V okolí Horní Proseče docházelo k vysypávání bioodpadu do lesa, lidé se přiznali, že chodili krmit srnky," řekl vedoucí oddělení krizového řízení magistrátu Vratislav Pavlín.

I proto se magistrát rozhodl využít opatření, které se osvědčilo už v roce 2021. Tehdy se díky nočnímu zákazu vstupu do lesů v oblasti Srnčího dolu od srpna do konce října podařilo v honitbě za sezonu odlovit 84 prasat, téměř dvakrát víc než za předcházející loveckou sezonu.

Magistrát vyhlásil od 1. prosince do konce února zákaz vstupu do lesů na Prosečském hřebeni a v Srnčím dole od 18:00 do 06:00 následujícího dne. Omezení vstupu mělo podle primátora Miloše Veleho (ODS) zajistit zvěři klid a umožnit bezpečný odlov. "K lovu černé zvěře se používá velice výkonné střelivo s dráhou letu kolem pěti kilometrů a se smrtícím účinkem po celé dráze letu," zdůraznil. V plánu byly také tři celodenní uzavírky. Lidé ale podle primátora opatření nerespektovali, o Vánocích se tak nepodařilo odlovit jediné zvíře.

Krajský úřad teď zákaz vstupu do lesů s platností od pátku zrušil a v odůvodnění kromě jiného uvedl, že považuje za velmi nešťastné, jsou-li stanovena opatření, u kterých je zcela zjevné, že budou masivně porušována. Podle úředníků v opatření chybí podklady, kterými by město své rozhodnutí zakázat vstup do lesů odůvodnilo. Kromě jiného upozorňuje na rozpor mezi vyjmenovanými parcelami, kterých se uzavírka dotýká, a zveřejněnou mapou, upozorňuje také na chybějící informace o celodenních uzavírkách.

Magistrát podle mluvčí Fričové sice teď do konce března, kdy končí myslivecký rok, neplánuje nové opatření spojené se zákazem vstupu do lesa. Nevyloučila ale, že k němu město znovu přistoupí během roku. Víc se chce radnice soustředit i na to, aby lidé ke svým domům prasata nelákaly. "Horní Proseč tak byla jednou z prvních, kde byly ve městě rozmístěné nádoby na bioodpad," dodala mluvčí radnice.

reklama