Kvůli kůrovci lze některé druhy spárkaté zvěře lovit déle

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay Myslivci mohou od včerejška lovit některé druhy zvěře více dní v roce než dosud. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Myslivci mohou od včerejška lovit některé druhy zvěře více dní v roce než dosud. Úprava doby lovu se týká jelenů evropských, siků japonských, daňků, muflonů, srnců a kamzíků. Důvodem je snaha pomoci obnově lesů po kůrovcové kalamitě, zvířata okusují sazenice nově vysázených stromů.

"Doposud platná vyhláška o dobách lovu je z roku 2002. Od té doby se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území ČR vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů," uvedlo ministerstvo zemědělství počátkem prosince.

U zvěře mladší dvou let (kromě kamzíků) se rozšiřuje možnost lovu na celý rok, u starší v některých případech i o měsíce. Například mufloni se budou moci lovit od července do konce března, zatímco nyní to bylo od srpna do konce prosince. U většiny ostatních jde maximálně o prodloužení v řádu několika týdnů nebo měsíce. Srnci se budou moci lovit od začátku května do konce září, zatímco nyní byla možnost jejich lovu od poloviny května. Obdobně stát povolil na konci roku 2015 celoroční odlov divokých prasat.

"Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jde o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu," dodal úřad. Prodloužení doby lovu bude platit do roku 2025.

Hlavním důvodem k prodloužení doby lovů je ochrana nově vysazovaných stromků zejména na holinách po vytěženém kůrovcovém dříví. Právě na mladých dřevinách způsobuje spárkatá zvěř značné škody.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Území mimořádně zasažená kůrovcem jsou už v každém kraji v zemi.

reklama