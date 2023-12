Kvůli přívalu sněhu by lidé měli být podle lesníků opatrní v lesích

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Během procházky lesem nebo na běžkách je nutná zvýšená opatrnost. Tím spíš při výletu například na sněžnicích, skialpinismu a dalších aktivitách ve volném terénu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvůli přívalu sněhu v posledních dnech by lidé měli být opatrní při pohybu v lesích a měli by se řídit pokyny lesníků. Například na Vysočině je zatím sníh spíš prachový a stromy ani souše po kůrovcové kalamitě tolik nezatěžuje. To se ale může měnit podle toho, jaké bude dál počasí. Mokrý sníh je mnohem těžší, sdělil Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

"V žádném případě nechceme veřejnost znepokojovat. Je ale zřejmé, že během procházky lesem nebo na běžkách je nutná zvýšená opatrnost. Tím spíš při výletu například na sněžnicích, skialpinismu a dalších aktivitách ve volném terénu," uvedl Svoboda. Podotkl, že na konci minulého týdne hodně sněžilo v celé republice. Na jihu Čech napadlo místy až 60 centimetrů sněhu.

"Zatím nezavíráme žádné oblasti a ani to nemáme v plánu, nicméně je na místě lidi upozornit, aby dbali pokynů lesníků. Pokud dáme někam výstražné upozornění nebo pásku, tak rozhodně víme proč," uvedl Josef Forst, jednatel společnosti Domažlické městské lesy. Doplnil, že lesníci znají svěřený úsek lesa nejlépe a umí riziko správně vyhodnotit.

Veřejnost podle zkušenosti lesníků často na jejich výstrahy a pokyny nedbá, i když je to povinnost daná zákonem. "Lesní zákon mimo jiné stanovuje, že každý je povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno," upozornilo sdružení.

Možnost využívat soukromé lesy k rekreaci není podle Svobody běžná všude v Evropě. "Vítáme v lese každého, kdo se v něm umí chovat a respektuje, že každý les někomu patří," uvedl. Návštěvnost lesů v celé republice podle sdružení dlouhodobě stoupá. Podle zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství za minulý rok chodí do lesa alespoň jednou měsíčně 64 procent lidí.

SVOL má okolo 720 přímých členů. Obhospodařují 550 000 hektarů lesa, což je 21 procent výměry všech lesů v republice.

reklama