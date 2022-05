Kvůli terminálu MHD v Pardubicích město nejspíš nechá pokácet alej

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Projekt terminálu by měl na jaře získat stavební povolení. Stavět by se mohlo spíš v příštím roce.

Město Pardubice prověří kolem ulice K Vápence další možnost výsadby zeleně, osloví i soukromé majitele. Reaguje tím na zvažované kácení lipové aleje, která zřejmě bude muset ustoupit autobusovému terminálu. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO). Ekologičtí aktivisté stále hledají cesty, jak lípy zachránit.

V ulici K Vápence má být autobusový terminál pro MHD, parkovací dům a ústit tam bude lávka, která překlene železniční kolej. Lidé se tak rychle dostanou na vlakové nádraží. Přímá cesta z této lokality tam dosud nevede.

V ulici je lipová alej, třicítka stromů se má podle projektu pokácet, aby tam mohly vzniknout autobusové zálivy a konečná stanice autobusové linky. Nadrchal uvedl, že perspektivní stromy podle odborného posudku jsou jen tři. Ostatní už velkou životnost nemají. Některé stromy už tam navíc nejsou, protože je bez povšimnutí aktivistů pokácela kvůli modernizaci železničního uzlu Správa železnic, uvedl Nadrchal.

Spolek Chráníme stromy navrhuje, aby se v ulici K Vápence nebudovala konečná stanice autobusů. Pokud by autobusy do terminálu jen zajížděly, tak tam stromy mohou zůstat. "Budovat zde konečnou zastávku na úkor stromové aleje, když těsně vedle sídlí obrovský dopravní podnik s veškerým zázemím, je k nepochopení," uvedla Olga Kudrnová ze spolku. Petici za záchranu stromů podepsalo 500 lidí, dodala.

Aktivisté si myslí, že město a krajský úřad při posuzování vlivu projektu na životní prostředí nepostupovaly v souladu se zákonem. Město se domnívá, že jeho postup správný je. "Zjevně nezbývá nic jiného, než abychom požádali o posouzení ministerstvo životního prostředí, na které se hodláme v nejbližších dnech obrátit a které má v této věci konečné slovo," uvedla Kudrnová.

Úvaha spolku není podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána ve výsledku ekologická. Autobusy by musely zajíždět při čekání na další turnus do areálu podniku, což sice není daleko, ale za rok by vozy vytvořily zbytečně další emise. "Přijde mi až paradoxní, jak někdo za každou cenu brání svůj zájem. Za dva roky, co se projektovalo, zpracovali jsme hodně variant, ani jedna nebyla pro aktivisty dost dobrá," řekl Pelikán.

Pod lávkou má vzniknout kruhový objezd, který bude sloužit jako obratiště pro autobusy. Nástupní zastávka by měla být na jižní straně u parkovacího domu. Dohromady tam mají být tři zálivy, kvůli nim se tam stromy už nevejdou.

Projekt terminálu by měl na jaře získat stavební povolení. Stavět by se mohlo spíš v příštím roce, odhadl Pelikán. Místo pokácených stromů se má u parkovacího domu vysadit náhradní zeleň.

"Když se projekt udělá, jak je navržený, ulice bude vyasfaltovaná v celé šířce. Jestli bude za parkovacím domech vysazených pár stromů, pak to ale vůbec neřeší mikroklima té ulice," řekl opoziční zastupitel Jakub Kutílek (Zelení za Piráty).

