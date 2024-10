Lesníci vypustili do beskydské přírody 26 tetřevů

Foto | Jakub Hrouda / Odchovna Krásná / Lesy ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pracovníci Lesů ČR vypustili do přírody na Frýdecko-Místecku dalších 26 kriticky ohrožených tetřevů. Odchovali je ve speciální tetřevně v obci Krásná pod Lysou horou. Před časem je lesníci vypustili z aklimatizační horské voliéry do přírody. Cílem projektu je obnovit zdecimovanou tetřeví populaci v Beskydech, sdělila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.Odchovna tetřevů v Beskydech funguje od roku 2017. Od té doby se do přírody dostalo 109 odchovaných tetřevů. Tetřevna stála 18 milionů korun. Vznikla v nově postavené soustavě dřevostaveb. Patří k nim valašská roubená stavba coby provozní budova a vlastní dřevěná odchovna s venkovní kovovou voliérou. Do ní lesníci před lety umístili chovné hejno, dovezené z Polska.

"Vytváříme mláďatům co nejpřirozenější podmínky a veškerou péči o ně necháváme na samicích. Přechod do volné přírody pak zvládnou podstatně lépe," řekla Adéla Jonáková z Lesů ČR. Aktuálně zůstává ve speciálním objektu v Krásné pod Lysou horou chovné hejno, které se v posledních letech početně rozšířilo a geneticky obohatilo. Navrácení tetřeva považuje Jonáková za úspěšné.

"Přibývá hlášení o pozorování tetřevů i nálezech jejich pobytových znaků, jako jsou otisky končetin, trus i hlasové projevy. Znamená to, že se tetřevi postupně zase stávají součástí beskydské přírody," řekla.

Foto | Kamil Perutka / Odchovna Krásná / Lesy ČR

Tetřev hlušec patří mezi kriticky ohrožené živočišné druhy. Vyhledává zejména jehličnaté lesy, v nichž se živí například borůvčím nebo jeřabinami. V tuzemsku žije málo početná populace na Šumavě, a právě v Beskydech.

Kromě vypouštění ptáků také lesníci tlumí v tetřevím teritoriu tlak predátorů a přizpůsobují i hospodaření, třeba výsadbou jedle, listnáčů a bobulovitých keřů. Upravují také turistické značení, aby veřejnost tetřevy zbytečně nerušila. Podnik spolupracuje se Správou CHKO Beskydy i Klubem českých turistů.

V roce 2018 dokonce lesníci společně s CHKO Beskydy v části pohoří vyhlásili tetřeví oblast. Zahrnuje téměř 1000 hektarů pozemků od Malého polomu až po prales Mionší. Na tomto území je od 1. prosince do 15. června klidový režim. V tomto období se tam dělají jen nejnutnější práce.

Kriticky ohrožený tetřev je mohutný pták velikosti krocana. U samce převládá černá barva s hnědými křídly a s výraznými červenými zduřeninami nad očima. Samice jsou hnědavě zbarvené a výrazně menší - s váhou kolem 2,1 kilogramu. Samečci váží kolem 4,8 kilogramu. I přes svou velikost létají tetřevi poměrně dobře, a to i mezi stromy. Zdržují se v odlehlých místech a je těžké se k nim přiblížit nebo je vůbec spatřit. Při sebemenším náznaku nebezpečí odlétají, i v době tokání.

reklama