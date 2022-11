Lesničtí odborníci i hospodáři požadují novelizaci lesního zákona

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Současný zákon z 90. let minulého století podle lesníků při obnově příliš svazuje a neumožňuje jim v plné míře využít tvořivou sílu přírody a bezprostředně reagovat na měnící se klimatické podmínky stanoviště.

Ministerstvo zemědělství by mělo připravit novelu lesního zákona, která zabezpečí kvalitnější obnovu lesů a jejich větší odolnost vůči klimatické změně. Současný zákon z 90. let minulého století lesníky při obnově příliš svazuje a neumožňuje jim v plné míře využít tvořivou sílu přírody a bezprostředně reagovat na měnící se klimatické podmínky stanoviště, řekl ČTK Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Na podobě novelizace a její nutnosti se shodli zástupci lesníků, vlastníků lesů, ochránci přírody, průmyslníci i akademici. "O stejnou iniciativu jsme se snažili už za předchozí vlády, nějaké diskuse se vedly, ale nedospěly do finále. Teď chceme poslance vyhecovat k tomu, aby zákon opravdu novelizovali. Aktuální iniciativu vnímáme jako výkop k diskusi. Předali jsme podněty ministerstvu a dostali jsme ujištění, že na tom budou pracovat," řekl Pospíšil.

Potřeba novely je poměrně akutní, protože už letos na konci roku končí platnost některých výjimek ze zákona, které kvůli kůrovcové kalamitě rozvolnily termíny pro zalesnění holin. Vrátí se tak nutnost zalesnit holinu do dvou let a nutnost les takzvaně zajistit do sedmi let. Jedním z požadavků je proto prodloužení těchto lhůt ze dvou na šest let a ze sedmi na 12. "Je nutno podpořit větší využití přirozené obnovy a jít přes přípravné dřeviny k cílovým. Jen tak se podaří zajistit nejen druhovou různost, ale i věkovou," řekl Pospíšil. Ve stabilním a odolném lese rostou stromy různých druhů a různého stáří a v případě postižení části lesa nevzniká holina, protože na ploše zůstává dostatek stromů.

Současný zákon také lesníky příliš svazuje v tom, jaké dřeviny a v jakém množství mohou kde sázet. Určuje minimální procento zastoupení melioračních, tedy zlepšujících dřevin. "Existuje jejich seznam, ale může se stát, že se přirozeně zmladí i jiné druhy vhodných dřevin a lesník pak na takovou obnovu nemůže získat finanční příspěvek. Bylo by potřeba jít cestou opačnou, aby existoval seznam nežádoucích dřevin," řekl Pospíšil.

Dalším požadavkem je vznik samostatných lesních úřadů oddělených od samospráv. Měly by zlepšit odborné fungování a dohled státní správy lesů s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost a do budoucna mají přinést i významné finanční úspory ve veřejných rozpočtech. Novela má také podpořit dobrovolné sdružování menších vlastníků lesů, podpořit inovace v lesnickém hospodaření, přispět ke zmírnění škod způsobených zvěří a zajistit podporu za poskytování mimoprodukčních ekosystémových služeb a více zohlednit požadavky ochrany přírody.

Pokud by lesní zákon novelizovaný nebyl, pokračoval by tvrdý dopad klimatické změny na lesy a na životní prostředí. Projevuje se suchem, kůrovcovou kalamitou, velkými holinami a také lesními požáry. "Bez novely hrozí narušení všech funkcí lesa," uvedl předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Jiří Svoboda.

