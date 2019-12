Lesník: Nevhodná potrava v krmelci může lesní zvěři ublížit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hraska / Shutterstock.com Zdravotní potíže i smrt mohou lesní zvěři způsobit nevhodné pamlsky, které v zimě lidé často dávají do krmelců v dobré víře, že tak například srnkám či divokým prasatům zpestří jídelníček. / Ilustrační foto

Zdravotní potíže i smrt mohou lesní zvěři způsobit nevhodné pamlsky, které v zimě lidé často dávají do krmelců v dobré víře, že tak například srnkám či divokým prasatům zpestří jídelníček. Nevhodné jsou pro lesní zvěř zbytky vánočního pečiva či plesnivé ovoce, sdělil v sobotu referent ochrany lesa a myslivosti Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr Rolinc. Podle něho se lidé o přikrmování lesní zvěře mají poradit s hajným či mysliveckým spolkem.

"Asi nejméně vhodným, ba i nebezpečným krmivem, které lidé dávají do krmelců, je pečivo. Ať už se jedná o celozrnné či sladké, obojí způsobuje zvěři závažné trávicí problémy, protože v tomto počasí i sušené pečivo záhy zvlhne a začne plesnivět. Stává se vážným rizikem," řekl Rolinc.

Spárkaté zvěři nesvědčí ani čisté pšeničné zrno, které může vyvolat různé koliky a acidózy trávícího traktu. Také myslivci musí pečlivě zvážit, jakou potravu v mrazivých dnech do krmelce nasypou. "Do krmelců lesníci a myslivci přidávají například seno, oves či řepu. Nyní si musí dávat pozor, aby řepa nezmrzla, protože taková potrava by zvěři mohla způsobit závažné trávicí potíže," podotkl polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Vojtěch Zapletal.

Lesníci i myslivci podle Zapletala lidem ochotně poradí, co do krmelce patří. "Jsme moc rádi, že lidem není osud zvěře lhostejný a v době nouze jí chtějí dopřát něčeho na přilepšenou. Je však důležité poradit se s hajným či myslivcem, jaký typ potravy je pro zvěř v danou dobu nejvhodnější," řekl Zapletal.

Myslivcům nedávno pomohly děti a vychovatelky z SOS Vesničky ve Chvalčově, které pro zvěř sbíraly kaštany. "Nasbírané plody teď postupně přidáváme do krmné směsi pro zvěř," dodal Zapletal.

