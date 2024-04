Lukáš Kadula: Kolik se v EU v prvním čtvrtletí registrovalo nových osobních bateriových elektromobilů? A kolik v Česku?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V zemích EU bylo v prvním čtvrtletí roku 2024 registrováno 332 999 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 3,8 % více, podíl na všech registracích dosáhl 12 %. V Česku bylo v prvním čtvrtletí roku 2024 registrováno 1 307 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 1,2 % méně, podíl na všech registracích dosáhl 2,3 %. Česko je tak letos co do podílu BEVs mezi zeměmi EU na předposledním místě, když za námi bylo s 1,3% podílem pouze Chorvatsko. Český trh s novými osobními vozidly byl v prvním čtvrtletí 12. největší mezi zeměmi EU, s těmi bateriovými elektrickými pak až 18.V EU se v prvním čtvrtletí roku 2024 registrovalo 2 768 639 nových osobních vozidel (meziročně o 4,4 % více), z nich 322 999 bylo bateriových elektrických (meziročně o 3,8 % více). Bateriové elektromobily se s podílem 12 % staly čtvrtou nejoblíbenější volbou, nejvíce registrací si připsaly benzínové motorizace (35,4 %), před hybridními bez externího dobíjení (28,9 %) a dieselovými (12,8 %), plug-in hybridy pak dosáhly podílu 7,4 %. Podíl paliv v jednotlivých zemích během prvního kvartálu pak ilustruje uvedený graf, ze kterého je zřejmé, že nejvyšší podíl bateriových elektromobilů byl evidován v Dánsku, Švédsku a Nizozemsku.

Česko se v podílu bateriových elektromobilů jak aktuálně, tak dlouhodobě pohybuje mezi zeměmi EU na chvostu. Jedním z důvodu mírného meziročního poklesu registrací nových bateriových elektromobilů u nás mohla být odložená poptávka firem a podnikatelů z důvodu čekání na zahájení záručního programu ELEKTROMOBILITA (pozn. bližší informace zde).

I přes nelichotivé srovnání se zeměmi EU bylo v Česku k 31. 3. 2024 registrováno 24 239 bateriových elektromobilů kat. M1, kterých je již v součtu více než vozidel CNG (pozn. 23 089). Čtvrtina BEVs je v Česku ojetá, tzn. vozidla s opakovanou registrací, 75 % registrací je firemních. Nejčetněji jsou zastoupeny značky Tesla (4 536), Škoda (4 346), Volkswagen (2 719), BMW (2 332) a Hyundai (1 811).

Z pohledu krajských registrací je nejvíce BEVs registrováno v hl. m. Praze (9 681), ve Středočeském (4 205), Jihomoravském (2 266), Moravskoslezském (1 409) a Ústeckém kraji (969).

Průzkum „Zvyklosti při dobíjení bateriových elektromobilů“

V období od 18. března do 17. dubna 2024 realizovalo Centrum dopravního výzkumu průzkum „ Zvyklosti při dobíjení bateriových elektromobilů “. Do průzkumu se zapojilo 780 respondentů, z nichž 746 vlastní nebo používá bateriový elektromobil. Základní informace budou zmíněny na konci května při vystoupení CDV na 10. ročníku konference čisté mobility v Senohrabech, bližší pak po detailnějším vyhodnocení v průběhu letošního roku na webových stránkách www.cistadoprava.cz . 95 % respondentů v průzkumu uvedlo, že na základě svých dosavadních zkušeností s bateriovým elektromobilem si myslí, že je to nejlepší varianta.

