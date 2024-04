Jiří Hlavenka: Konec aut na elektřinu? Ale kdepak

Zdeněk Charvát 17.4.2024 10:03 Reaguje na pepa knotek

Ano a infrastrukturu pro paliva klasická neplatí všichni spotřebitelé co jezdí k pumpám 🤔 ono to taky něco stojí a kupodivu to žere i hromady energii (i elektrických) Mimojiné v tom oboru dělám. A pořád mi přijde jednodušší spoj elektrárna (ano ta něco pálí - atom, plyn, uhlí nebo nepálí - voda, vítr, solár) --> nabíječka. Než těžba ropy(energie) --> doprava(energie) --> zpracování(hodně energie) --> doprava(energie) --> a teprve teď vám to ta pumpa co taky něco stojí chrstne do nádrže. Ta infrastruktura fakt něco stojí ale v porovnání s tím než dostanete ropu do nádrže to zase takový problém není.

