Lesy ČR investovaly do 500 staveb na zadržení vody v krajině 850 milionů korun

Zdroj | Vojenské lesy a statky ČR Vojenské lesy dokončily tři nová vodní díla na Drahanské vrchovině - lokalita Na Valech.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v rámci projektu Vracíme vodu lesu za roky 2019 až 2022 vybudoval nákladem 850 milionů korun 500 různých staveb na zadržení vody v krajině. Letos chce investovat čtvrt miliardy korun do 180 staveb a do projekční přípravy 110 dalších. U příležitosti Světového dne mokřadů to uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi a starají se také o 38 000 kilometrů vodních toků.

Podnik od roku 2019 v lesích cíleně buduje nebo obnovuje tůně, mokřady, lesní nádrže, prameniště nebo meandrující potoky, které dokáží zadržet vodu v krajině a zmírnit sucho. "Jde většinou o technicky jednoduché, levné a účinné terénní úpravy, které prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům. Opatření patří k evropským adaptačním změnám v lesnickém hospodaření, kterými reagujeme na změny klimatu," uvedl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.

Lesy ČR například obnovily Borkovická blata na Táborsku, mokřad u vodního toku v Dlouhém Újezdě na Tachovsku nebo tůně u obnoveného přítoku Třeslice v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko na Náchodsku. Významným projektem je podle podniku obnova vodního režimu v lokalitě lužních lesů u soutoku Dyje s Moravou, která je pro své přírodní bohatství označována jako Moravská Amazonie.

Lesy ČR za loňské první tři čtvrtletí meziročně znásobily hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z předloňských 2,9 miliardy Kč. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva. Úkolem Lesů ČR v nadcházejícím období je především obnova lesů po kůrovcové kalamitě.

reklama