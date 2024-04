Lesy ČR kvůli riziku požárů zakázaly ve svých lesích do konce října pálit klestí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) kvůli riziku požárů zakázal ve svých lesích od dubna do konce října pálení klestí. Zákaz se týká pálení klestu lesními dělníky. Letos zatím podnik eviduje 19 požárů celkem na pěti hektarech lesa se škodou milion korun, řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Návštěvníkům lesa rozdělávání ohně v lesích zakazuje zákon o lesích, a to celoročně. "Zakázáno je podle lesního zákona v lesích i kouření a odhazování hořících a doutnajících předmětů, a to až do padesátimetrové vzdálenosti od porostu," uvedla mluvčí. Pálení klestí lze dělat v rámci hospodaření v lese.

"S oteplováním a klimatickou změnou výrazně stoupá riziko lesních požárů. Podle dlouhodobých statistik hoří nejčastěji kromě letních měsíců také v dubnu," uvedla mluvčí. Nejčastější příčinou požárů je lidská nedbalost. To se podle mluvčí děje i letos, kdy nejvíce hořelo o prodlouženém velikonočním víkendu, kdy lidé vyrazili na výlety do přírody.

Loni ve státních lesích vzniklo 120 požárů, nejvíce jich bylo v severních Čechách. Oheň zasáhl celkem 22 hektarů lesa, škodu podnik vyčíslil na 2,9 milionu korun.

"K rychlému vznícení hrabanky stačí nedopalek cigarety nebo nedostatečně uhašené ohniště. Stačí, když trochu fouká, a oheň se snadno přenese i přes cestu. Důsledky nedbalosti pak vyšetřuje policie jako trestný čin," uvedl podnik.

Lesy ČR se snaží požárům předcházet a lesy sázet tak, aby šíření případného ohně bylo co nejpomalejší. Lesníci proto v lesích staví a obnovují vodní nádrže, z nichž by se dala rychle čerpat voda pro hašení. V horkých letních dnech drží lesníci protipožární hlídky.

V některých nových porostech, založených zejména na větších plochách po kůrovcové kalamitě, lesníci nechávají čtyřmetrové oddělovací pásy. "Lesy rozčleňují na menší celky. Nerostou tam žádné dřeviny a navazují na lesní cesty, takže se po nich snadno dostane do porostů technika," uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Libor Strakoš. Okraje nového lesa často tvoří jen listnáče, například olše, lípa nebo javor, které přenášejí oheň podstatně méně než jehličnany.

