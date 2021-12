Lesy ČR obnovily vodní nádrž Lipinka na Benešovsku

Petr 12.12.2021 08:28 Reaguje na smějící se bestie

To jsou pozůstatky rybníkářství, které se v Čechách hodně rozšířilo v 15.-18. století. Tehdy bylo výrazně chladněji a celoročně hodně deštivo (Malá doba ledová). Využila se tím podmáčená místa, ryby byly skvělý zisk i jídlo v chudé době menší úrody na polích (vánoční kapr je tradice právě z této doby), a vesnice to trochu chránilo před vodou.

Ty hráze jsou úmyslně přerušené. Obnovit tyto rybníky bohužel většinou nejde, přestože pro krajinu, přírodu i pro lidi by to bylo vynikající a velice přínosné. Problém je v tom, že vesnice pod nimi dnes velmi narostly a nakynuly, i ty potůčky tekoucí z těch dávných rybníků jsou často zatrubněné, takže rybníky nad vesnicemi už být nemohou, případná voda už nemá kudy téct.

